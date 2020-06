BEYLA : l’explosion de grenade qui a fait deux morts est “accidentelle” (gouvernement)

Le gouvernement guinéen a apporté des précisions ce dimanche sur l’explosion de grenade qui s’est produite hier samedi, 13 juin 2020, au quartier Kèmèbourema dans la commune urbaine de Beyla. A travers un communiqué que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient de publier, il a indiqué que l’explosion de grenade qui a fait deux morts et six blessés est un accident, ajoutant qu’une enquête est ouverte. Ci-dessous l’intégralité du communiqué publié par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile…

Le samedi 13 juin 2020 aux environs de 17 heures, dans la préfecture de Beyla, un adolescent du nom de Laye Condé élève, âgé de 8 ans a trouvé une grenade défensive dans l’enceinte du lycée Bembeya dans le quartier kémebourema, commune urbaine.

Il porte curieusement l’objet à son domicile situé à 700 mètres plus loin.

Son père âgé de 67 ans a maladroitement manipulé ledit objet qui a explosé dans ses mains le tuant sur coup et faisant sept (7) autres blessés dont un bébé de 3 ans qui a également succombé de ses blessures à l’hôpital régional où ils étaient admis pour les soins.

Une enquête a été ouverte à la gendarmerie.

Le ministre présente les condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompte rétablissement aux blessés.

Toutefois, au regard de la récurrence des incidents similaires, il rappelle aux éléments des forces de défense et de sécurité que pour aucune raison les engins de guerre ne doivent se retrouver au sein des populations civiles.

Il les exhorte au respect des instructions permanentes de discipline.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.