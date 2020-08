PRÉSIDENTIELLE 2020 : sans surprise, la CODECC choisit Alpha Condé

Ce n’est point une surprise. Au contraire, qu’en marge de sa convention organisée ce lundi 3 août à Conakry, la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODECC), porte son choix sur la personne du président Alpha Condé pour être candidat à l’élection présidentielle de cette année, est un pas supplémentaire vers la confirmation de soupçons que certains nourrissent depuis des mois. La confirmation elle-même devant intervenir dans deux jours, à l’occasion de la convention que le RPG-arc-en-ciel, le parti présidentiel, lui-même tiendra dans la capitale guinéenne.

En attendant, à l’ouverture de la convention de la CODECC, ce lundi, le coordinateur général du mouvement politique, par ailleurs ministre en charge des Transports, Aboubacar Sylla n’a manqué d’égratigner certains des concurrents potentiels du président sortant. « En procédant au choix du candidat, nous ne devons jamais oublier que parmi les demandeurs du pouvoir, il y aura certains parmi eux qui ont pu par le passé, occuper de hautes fonctions, au plus haut sommet de l’appareil d’État, qui ont eu toutes les chances, mais qui ont malheureusement préféré se servir que de servir le pays’’, avertit Aboubacar Sylla.

Poursuivant, le ministre énumère ensuite le profil du candidat à choisir. Celui-ci devra être, dit-il alors un « homme ou une femme de grande vertu d’État et de consensus politique. Un candidat qui pourra parler aux citoyens… de la Guinée d’aujourd’hui et de la Guinée de demain. Notre candidat devra être un citoyen de rassemblement et de grandes aptitudes afin de pouvoir poursuivre et terminer les grands chantiers de développement ouverts en faveur de la population« .

Et comme il fallait s’y attendre, les participants à la convention s’accordent sur le fait celui qui répond à ce profil n’est autre que le président sortant. Président sortant qui est d’ailleurs, dans la foulée, décrit dans la déclaration solennelle comme étant le « candidat rassurant et naturel ». Il est aussi présenté comme le candidat des « jeunes, des femmes, des vieux, le candidat du peuple ». En conséquence, au-delà du fait de le choisir, les participants, par la voix du ministre de la Jeunesse, Mouctar Diallo, promettent de se battre pour son « élection de la manière la plus nette, incontestable et éclatante dans l’intérêt supérieur de la Guinée ».

En réponse, au nom du parti RPG-ARC-CIEL, Zalikatou Diallo, vice-présidente de l’Assemblée nationale adresse ses remerciements à la CODECC pour le choix porté sur le président Alpha Condé. « Votre choix ne nous surprend guère dans la mesure où vous venez d’égrener une longue liste de réalisations et de bons arguments qui ont sous-tendu votre choix porté sur la personne de notre auguste président le Pr Alpha Condé », déclare-t-elle

A préciser que la rencontre a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Mohamed Diané de la Défense et Papa Koly Kourouma de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Ainsi que des députés, des acteurs de la société civile et des délégués de ladite coalition venus des quatre coins de la Guinée.

