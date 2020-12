Hawa Dian Doukouré, l’épouse de Foniké Mengué, s’inquiète de l’état de santé de son mari

Hawa Dian Doukouré, l’épouse d’Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, a rendu visite à son mari ce lundi 28 décembre 2020, à la Maison centrale de Conakry, l’activiste contre le troisième mandat du président Alpha Condé est détenu depuis trois mois et observe une grève de la faim depuis quatre jours, pour protester contre sa détention préventive prolongée et exiger la tenue de son procès sans délai.

Selon Mme Sylla, elle est venue rendre visite à son époux pour s’enquérir de sa situation, notamment son état de santé.

Apres quelques minutes d’échanges, Hawa Dian Doukouré est ressortie avec un visage sur lequel on pouvait lire la tristesse et le désespoir. Elle a déclaré avoir des inquiétudes sur l’état de santé de son mari détenu. « Depuis le vendredi, il a entamé une grève de la faim. Je me suis vue avec lui et je lui ai demandé comment il allait. Mon mari m’a répondu que tout va bien mais la façon dont je l’ai vue et comment il me parlait, ça ne va pas. Mais je sais qu’il essaie d’être fort mais je ne crois pas qu’il aille bien. Depuis vendredi jusqu’à ce jour, il n’a pas accepté de prendre la nourriture. Il continue toujours sa grève de la faim », a-t-elle expliqué.

Vu l’état de santé de son mari, Hawa Dian Doukouré plaide auprès des autorités pour le programme de son procès. « Je demande qu’il soit jugé dans un bref délai », a-t-elle lancé.

Balla Yombouno