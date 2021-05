Lancée en Guinée début mars dernier, la vaccination contre le Covid-19 sera-t-elle un jour obligatoire dans le pays ? C’est bien possible qu’elle le soit ! C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) qui était en conférence de presse mercredi 5 mai 2021.

Selon Dr. Sakoba Keita, s’il est encore très tôt de dire que la vaccination sera bientôt obligatoire, il a affirmé qu’il ne faut pas exclure la possibilité. Evoquant l’exemple de la vaccination contre la fièvre jaune, rendue obligatoire pour tous les voyageurs qui se rendent à l’étranger, le patron de l’agence en charge de la riposte au Covid-19 assure qu’une telle mesure aiderait à vaincre la pandémie du nouveau coronavirus. « Pour le moment, c’est prématuré [de le dire], mais dans six mois, je m’attends à rendre obligatoire la vaccination. On ne va pas attacher les gens pour les vacciner, mais pour sortir [du pays] il faudrait présenter sa carte de vaccination (…) C’est déjà le cas avec la fièvre jaune, la vaccination est obligatoire pour accéder aux pays. Donc, on fera la même chose (…) Pour le moment, on ne peut pas le faire parce qu’on n’a pas assez de vaccins. Mais dès que les millions de vaccins [commandés] vont arriver, on va mettre des points de vaccination dans toutes les gares routières. Et si tu viens pour t’embarquer, tu te fais vacciner », a-t-il annoncé.

Selon le directeur de l’ANSS, « au bout d’un certain temps, tout le monde sera vacciné ». Et de conclure : « C’est ce qu’on prévoit, mais attendons d’abord qu’on fasse le stock (…) De nos jours, pour voyager, beaucoup de pays exigent le passeport vaccinal. On m’a même envoyé le modèle, on est entrain de préparer pour la Guinée. Les tests qui sont à l’aéroport vont être remplacés par la vaccination ».

Balla Yombouno