CONCERTATIONS NATIONALES : Massoud Barry plaide la cause des personnes handicapées

Les concertations entre le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) et les forces vives de la Nation se poursuivent au palais du peuple de Conakry. Ainsi, ce matin, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya a reçu la société civile. Une rencontre dont a profité la présidente de l’Organisation de secours aux handicapés de Guinée (OSH-Guinée) pour plaider la cause des victimes de déficiences.

« J’ai plaidé pour les personnes handicapées surtout sur l’accessibilité des personnes handicapées », raconte Massoud Barry, la présidente de OSH-Guinée, installée dans son fauteuil roulant. En effet, poursuit-elle : « Quand vous regardez, les écoles ne sont pas adaptées, les hôpitaux ne sont pas adaptés, il n’y a pas d’emploi pour les personnes handicapées. Donc mon plaidoyer a porté sur ces aspects ».

Et en croire Massoud, son message semble avoir été compris par le colonel Mamady Doumbouya. « Il a rassuré en disant qu’il prend note et moi je suis optimiste puisque lui-même s’est déplacé jusqu’à mon niveau juste pour entendre ce que je voulais lui dire. Et là moi je suis sûre et certain qu’il prendra note comme il l’a dit ».

S’agissant de la transition, la présidente de OSH-Guinée souhaite la mise en place d’un gouvernement inclusif.

