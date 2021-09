CCI du CAMES 2021 : l’UGANC a fait 100% d’admis !

Initialement prévue en Guinée, la session des Comités Consultatifs Interafricains a finalement eu lieu les 14 et 15 septembre 2021, en visioconférence, en présence du Secrétaire Général du CAMES, Pr Bertrand MBATCHI et le Comité Consultatif Général (CCG) présidé par le Pr Maurice Aurélien SOSSO. Au cours des assises, les résultats de la 43e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) ont été validés.

En effet, sur un total 2277 candidats inscrits sur les listes d’aptitude du CAMES, il y a eu 1993 enseignants-chercheurs et chercheurs admis, soit un taux de réussite de 87,53 %.

L’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) a présenté 15 candidats qui sont tous admis, soit 100% de réussite.

En Faculté des Sciences et Techniques de la Santé dans les départements de la Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie, il y a eu 13 candidats avec 11 candidats pour le grade de Maitre-Assistant (LAFMA) et 2 candidats pour le grade de Professeur Titulaire.

En Faculté des Sciences, 2 candidats dont un pour le grade de Maitre –Assistant (LAFMA) et un pour le grade de Maitre des Conférences agrégé(LAFMC).

Ces résultats ont été obtenus grâce aux concours des personnalités de la Faculté des Sciences et Techniques qui encadrent, accompagnent et conseils les Enseignants-Chercheurs de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce sont, Pr. Mohamed CISSE, Pr. Aissatou Taran DIALLO, Pr. Namory KEITA, Pr. Tely SY, Pr. Hassane BAH, Pr. Lamine KABA et Pr. Aboubacar TOURE.

Monsieur le Recteur, Pr. Doussou Lancinè TRAORE, très satisfait des résultats a parlé en ces termes : « Je suis très content des résultats de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui, pour la première fois a fait 100% d’admis d’aptitude du CAMES. Je félicité et encourage les promus et j‘invite les autres Enseignants-Chercheurs à emboiter les pas des promus car, il est indispensable de faire valoir ses compétences et ses capacités sur le plan international. En outre, je remercie Pr. Mohamed CISSE, Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé et son équipe pour la qualité de leur encadrement des candidats. »

Il faut noter que lors de la 43è session des CCI 2021, 184 candidats ont été ajournés et 100 ont vu leurs dossiers jugés irrecevables.

Par ailleurs, sur les 57 recours enregistrés pour cette 43e session, 42 ont été acceptés, 10 rejetés et 5 ont été jugés irrecevables. Quant aux 7 demandes d’homologation, 3 ont été acceptées, 2 rejetées et 2 déclarées irrecevables.

Taliby Dos Camara