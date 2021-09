SONDAGE : une majorité se dégage en faveur d’une transition n’excédant pas un an

Quelle durée pour la Transition en Guinée ? C’est la question à laquelle la Charte publiée le lundi 27 septembre dernier n’a pas répondu. L’article 77 de ladite charte dispose juste : « la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la Nation et le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) ». Mais à en croire les résultats d’un sondage réalisé par l’Association guinéenne de sciences politiques (AGSP) – entre le 13 et le 16 septembre – une majorité se dégage déjà en faveur d’un délai n’excédant pas un an.

Sur un échantillon de 996 personnes sondées dont 52,3 % de femmes, 52,11 % se disent favorables à une transition ne devant pas excéder un an. « Cette frange est répartie entre ceux qui pensent qu’il faudra une transition d’un an (27,51%) et les autres, près d’un quart des sondés, qui suggèrent une transition de moins d’un an (24,60%) », peut-on lire dans le rapport rendu public par l’AGSP.

A en croire les résultats du sondage, ceux qui se déclarent favorables à une transition de courte durée se retrouvent aussi bien dans les zones jadis acquises au régime déchu d’Alpha Condé que dans celles favorables à son ex-opposition. Ainsi, leurs proportions sont de 67 % à Labé, 50 % à Mamou, mais aussi 75 % à Kankan et 100 %, dans la commune de Matam.

Quant à ceux qui veulent d’une transition plus longue – deux ans voire plus – ils sont de l’ordre de 47,89 %. On les retrouve surtout à dans des zones comme Faranah (77 %), Kindia (53 %) et N’zérékoré (70 %). Des zones perçues comme moins polarisées.

