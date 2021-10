YAYA SOW : « Nous allons faire des résultats »

Yaya Sow, le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports arrive à la tête de ce département avec beaucoup de volontarisme. En tout cas, en marge de la cérémonie de son installation, hier, par le ministre secrétaire général du Gouvernement, il a assuré que les résultats attendus seront au rendez-vous.

Disant sa reconnaissance au président de la Transition et au premier ministre, Yaya Sow a mis l’occasion à profit pour clamer sa détermination. « Vous pouvez compter sur mes capacités, mon engagement et ma détermination à réussir cette mission au profit de nos populations », a-t-il assuré en effet. Des infrastructures, il pense qu’elles sont « le socle du développement car ce sont elles qui permettent de libérer l’économie, de faciliter la circulation des personnes et des biens et de favoriser l’accès aux marchés. Notamment les marchés internes et ensuite les marchés internationaux d’où l’importance des secteurs qui m’ont été confié ».

Déterminé et engagé, Yaya Sow est également incroyablement optimiste. « Nous allons faire des résultats », lance-t-il, sans l’ombre d’un doute. Et il entend engager ses collaborateurs à épouser le même espoir. « Vous tous ici présents, je vous exhorte à accomplir votre devoir avec loyauté et compétence. J’exigerai les résultats complets de chacun et de tous en privilégiant le travail en équipe, des résultats tangibles et très vite. Nous sommes à l’heure de la refondation, une refondation qui va permettre à notre pays de poser des fondements d’un développement durable dans l’unité et le rassemblement et dans un pays où il fait bon vivre », leur dit-il en effet.

Balla Yombouno