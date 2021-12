GUINEA INVESTMENT FORUM : voici les attentes des nouvelles autorités

La Guinée prendra part du 12 au 14 février 2022, à Dubaï, à la seconde édition du Guinea Investment Forum ( GUIF). L’annonce a été faite ce mercredi 22 décembre 2021, par le commissariat Général Guinée Expo 2020 lors d’un cocktail dinatoire pour présenter les acquis et les attentes de la participation de la Guinée à cette exposition universelle qui est à sa deuxième édition. La cérémonie a eu lieu dans un complexe hôtelier de la place en présence du ministre du commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.

Le thème retenu est : « Guinée, saisir les opportunités à la source ». C’est une occasion unique de non seulement mettre en lumière le gigantesque potentiel d’investissement dans les secteurs prioritaires, mais aussi de favoriser des partenariats stratégiques pour amorcer une nouvelle phase de transformation et de modernisation du pays conformément à la vision prônée par les nouvelles autorités selon Namory Camara, commissaire général de l’expo: » ce forum permettra entre autres de présenter aux principaux investisseurs et groupes financiers étrangers la vision des autorités guinéennes en matière de développement et d’investissement, consolider l’utilisation de la plate-forme transactionnelle mise en place dans le cadre de la première édition du GUIF, dédier une plateforme d’échanges entre les secteurs privés Guinéens et étrangers d’une part et les potentiels investisseurs étrangers et autorités guinéennes d’autre part, présenter un catalogue de projets privés et publics bancables et à forte valeur ajoutée. »

Présidant cette cérémonie, Dr Bernard Goumou, ministre du commerce, de l’industrie, des petites et moyennes entreprises rappelle que, « le pavillon de la Guinée située dans le district » durabilité » de l’Expo Dubaî, avec pour thème » développement durable et renouvellement urbain axé sur l’eau « , vise à présenter notre riche histoire et nos opportunités d’investissements par un voyage à travers l’eau. Aussi, il permet de mettre en avant les potentialités dont dispose la Guinée en termes de puissance agricole de devenir, de potentiel touristique immense, de culture riche et variée, etc. ».

A rappeler que, pour une meilleure participation à l’Expo, la Guinée a orienté ses objectifs sur des points comme ,appuyer l’exécution des projets et innovations mis en œuvre pour le développement du pays, susciter l’intérêt des investisseurs à travers les opportunités économiques liées à l’eau, le tourisme, l’agriculture, la pisciculture, l’énergie, le transport etc.

Balla Yombouno