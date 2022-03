Bolloré Transport & logistics en Guinée offre des kits d’hygiène aux femmes hospitalisées des centres médicaux communaux de Coléah, Matam et Minière

A l’occasion de la célébration de la Fête Internationale des droits des Femmes, Bolloré Transport & Logistics en Guinée a fait don de kits d’hygiène pour nourrissons aux femmes hospitalisées dans les structures sanitaires de Coleah, Matam et Minière.

Le Directeur Pays du Groupe Bolloré en Guinée, Monsieur Fabjanko KOKAN, accompagné par ses collaboratrices et certains cadres Groupe, a procédé à la remise de ces dons aux bénéficiaires, en présence de Dr Bouna YATASSAYE, Directeur Régional de Santé de Conakry.

« C’est un plaisir pour nous de recevoir ces dons de la part de la société Bolloré. Nous ne pouvons que leur dire merci d’avoir pensé à ces femmes à l’occasion spéciale qui leur est dédiée. Ce geste n’est pas une surprise pour moi, car j’ai été témoin à plusieurs reprises de ce type d’action de la part du Groupe Bolloré en Guinée en faveur de la santé et le bien-être des populations guinéennes. Au nom de tout le personnel de santé de la ville de Conakry et au nom des femmes hospitalisées, je dis encore merci à Bolloré Transport & Logistics en Guinée », a exprimé Dr Bouna YATASSAYE.

« Chaque année, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale des Femmes, nous initions et réalisons une action de solidarité en leur faveur. Ces actions s’inscrivent en droite ligne de la politique Mécénat de notre Groupe dont l’un des piliers fondamentaux est de venir en aide et protéger les personnes vulnérables », a exprimé Fabjanko KOKAN, Directeur Pays.

Depuis plusieurs années, Bolloré Transport & Logistics en Guinée apporte son soutien financier et matériels à plusieurs organismes publics et privés du Pays pour l’amélioration constante de leurs services en faveur des femmes, il s’agit notamment de la maternité de l’hôpital Ignace Deen, du Centre de Santé Communale de Ratoma, du dispensaire Bernard Kouchner, du dispensaire Saint Gabriel, de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers, de la Mairie de Kaloum et de l’INSE de Donka.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, filiale du Groupe Bolloré, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. Plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) ont été investis pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que des conteneurs. Bolloré Transport & Logistics Guinée contribue également au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

