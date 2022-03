Diabaty Doré président du RPR : La transition malienne aujourd’hui est la boussole de la transition guinéenne »

Vice-président de l’ANAD et président du Rassemblement pour la République (RPR), Diabaty Doré n’a pas participé à l’ouverture des assises nationales ce matin au palais Mohamed V. Pour lui, cette énième rencontre est un moyen pour le CNRD de prolonger une transition, qui commence à être décriée. Il assure que le colonel Doumbouya suit les pas de son collègue du Mali, où des assises avaient également eu lieu.

Selon le leader du RPR, ces assises sont inopportunes et ne servent qu’à faire gagner du temps au CNRD. « Est ce que ces assises sont organisées de bonne foi et pas pour tuer le temps ? Pour avoir du temps encore pour la transition ? J’ai l’impression aujourd’hui que la transition malienne est la boussole de la transition guinéenne », affirme Diabaty Doré. Pour lui, il faut penser à l’avenir en travaillant sur ce qui a déjà été fait sous le régime du président Alpha Condé, tout en prenant en compte les conclusions de ce travail. « Au temps de Mr Alpha Condé, il avait mis en place une commission provisoire Vérité, justice et réconciliation qui a été pilotée par nos deux grands religieux du pays. Ils ont fait le tour de l’Afrique, de la Guinée. Ils ont même été accompagnés par le système des Nations unies. Ils ont produit un document et le document existe, il y a des recommandations. Je préfère aujourd’hui qu’on renforce ou réactive cette commission et aujourd’hui, qu’on prenne en compte les recommandations de ce document parce que c’est un document très fiable », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, c’est un « bébé mal né », qui ne fera que prolonger la transition. Pire, des fonds seront engloutis alors qu’on pouvait faire l’économie pour orienter cet argent dans d’autres secteurs. « Nous sommes dans une transition. L’objectif des assises là, c’est de nous faire sortir un document pour dire que oui, le peuple a dit 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 an, non. C’est pour cela j’ai fait une comparaison, j’ai dit que la transition malienne aujourd’hui est la boussole de la transition guinéenne », a-t-il justifié.

Revenant sur la question de plagiat des TDR des assises, il assure que le pays est en train de faire du copier coller. « Regardez Les TDR qui étaient sortis et que le ministre a même démenti. Ils ont fait le plagiat du Sénégal. C’est une honte pour la République. On a des intellectuels pour ça. On veut gagner en temps. On aime trop la télé, appeler les gens et dire du n’importe quoi. Il faut qu’on soit sérieux maintenant », s’est-il offusqué.

Tout comme ses pairs, Diabaty Doré pense qu’il est temps de réfléchir. « Des parties prenantes, des acteurs majeurs aujourd’hui ne sont pas associés. Ils pensent que la transition, c’est pour eux seuls. Je dis non. La transition appartient au peuple de Guinée et donc il faut les associer ».

Peu satisfait des premiers mois du CNRD au pouvoir, le président du RPR invite les autorités à associer les politiques pour réussir cette transition. « C’est vrai qu’ils ont posé des actes mais on attendait plus durant ces six mois. Aujourd’hui, ce qui reste clair, le colonel doit revoir son premier discours et revoir sa façon de faire aujourd’hui. C’est extrêmement important, et qu’il mette en tête aujourd’hui que la transition par définition s’appelle politique. Il ne peut pas conduire cette transition comme ça sans associer les politiques ».

Elisabeth Zézé Guilavogui