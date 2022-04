L’annonce de libération, hier soir, de l’ex-président Alpha Condé continue de faire jaser. Si les partisans du président déchu apprécient l’acte du CNRD, il en est tout autre pour certains. C’est le cas du secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry. Pour lui, le CNRD joue dans la séduction de la CEDEAO et du RPG/Arc-en-ciel.

« C’est pour certains une surprise mais pour d’autres, ce n’est pas une surprise. Ça ressemble à une révolution du palais parce que le problème aujourd’hui, c’est que d’un côté on libère Alpha Condé et on rénove une maison pour lui et paradoxalement, on détruit chez ceux-là qui se sont battus contre la mauvaise gestion, le mauvais système d’Alpha Condé, tels que Sidya et Cellou Dalein », a-t-il dénoncé.

Selon lui, le CNRD joue dans une opération de séduction pour que la CEDEAO revoie sa position sur le cas de la Guinée qui pourrait subir des sanctions si, après le 25 avril, aucun chronogramme sur le retour à l’ordre constitutionnel n’est présenté. « Le CNRD joue dans une opération de séduction pensant que la CEDEAO va assouplir sa position face à la Guinée ou bien, séduire aussi le RPG mais aussi une partie de la Haute-Guinée qui fait pression sur Doumbouya et ses amis. Mais les positions de la CEDEAO ne sont pas seules sur la libération d’Alpha Condé. La CEDEAO demande le retour à l’ordre constitutionnel, un chronogramme pour la transition. De l’autre côté, c’est une séduction qu’ils font au RPG qui boude les assises et le cadre de concertation qu’ils ont mis en place », a-t-il expliqué lors d’une intervention sur les antennes de FIM FM.

Elisabeth Zézé Guilavogui