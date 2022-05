G5 SAHEL : Mahamat Idriss Deby invite le Mali à reconsidérer sa décision

A la différence du président nigérien, Mohamed Bazoum, le président du Tchad ne veut pas se résoudre à la « mort du G5 Sahel ». Même s’il fait part de son regret que le Mali ait pris sa décision d’en sortir « sans consultations préalables », Mahamat Idriss Deby, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel promet de « tout mettre en œuvre pour préserver l’unité et la cohésion du G5 Sahel Sahel, un instrument de coopération irremplaçable en matière de mutualisation d’efforts, des moyens et d’actions de ses États membres face aux défis de développement et de sécurité ».

Il exhorte en conséquence les autorités maliennes « à reconsidérer (leur) position ». Pour notamment donner des chances aux efforts qui seraient en cours en vue de trouver des solutions aux préoccupations évoquées par le colonel Assimi Goïta et le gouvernement malien. Plus précisément, le président tchadien annonce la « tenue imminente d’une conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement dans le pays du siège ». Si ses démarches de conciliation semblent justifier par le fait qu’il est le président en exercice de l’institution, il y a que Mahmat Idriss Deby est aussi guidé par les défis sécuritaires auxquels la région sahélienne est confrontée. « Devant l’expansion du terrorisme qui ne cesse de s’étendre au-delà du Sahel pour toucher les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, sans compter les fléaux sous-jacents comme la circulation illicite des armes et de la drogue, ainsi que le développement de la criminalité transnationale auxquels aucun des États sahéliens ne peut faire face seul », peut-on ainsi lire dans un communiqué publié par le président du Conseil des ministres du G5 Sahel.

Ledjely.com