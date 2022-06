KANKAN : le Directeur de la communication et de l’information de la région prend fonctions

Nommé par décret présidentiel depuis plus d’un mois, Mamadi Kansan Doumbouya, journaliste et qui était jusque-là membre du Bureau exécutif du syndicat de la presse privée de Guinée (SPPG) a été installé hier Mercredi. C’est la ministre de l’information et de la communication, Rose Paula Pricemou qui a présidé la cérémonie dans la salle de réunion du gouvernorat de Kankan.

Le poste de Directeur régional de la communication et de l’information n’existait pas jusque-là dans l’attelage de l’administration guinéenne. Il est donc une création expresse de la transition en cours. Prenant en compte ce contexte, le tout premier Directeur en charge de la communication de la région de Kankan promet de faire en sorte d’honorer la confiance placée en lui. « Les défis qui m’attendent sont énormes. Mais comme on aime le dire, à cœur vaillant, rien n’est impossible. Mettre de l’ordre dans le secteur, cadrer la communication pour éviter les conflits, briser la méfiance entre autorités locales et journalistes seront des questions sur lesquelles il mérite d’avoir les réponses communes », déclare-t-il. Et pour y arriver, il promet de travailler avec tout le monde. « Je n’ai pas de baguette magique. Cette mission, nous devons l’exécuter ensemble », assure Mamadi Kansan Doumbouya.

A leur tour, les journalistes de Kankan, mobilisés en nombre pour la circonstance, ont promis, en présence de la ministre Rose Paula Pricemou, d’accompagner le nouveau promu, dans le strict respect des principes du métier.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com