LABÉ : Diaka Sidibé et Charlotte Daffé signent un accord sur la recherche alimentaire

En immersion à l’intérieur du pays, depuis plus de deux semaines, dans le cadre de la délocalisation du Conseil des ministres, les membres du gouvernement sont à Labé, après N’zérékoré et Kankan. Dans la région administrative de Labé, deux ministres – celle de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et son homologue des Pêches et de l’Economie maritime – ont entamé une nouvelle collaboration entre leurs départements respectifs.

Ainsi, Dr Diaka Sidibé et Charlotte Daffé ont procédé ce jeudi 09 juin 2022 à la signature d’un accord sur la recherche alimentaire. “L’objectif est d’aider les étudiants à faire de la recherche pour l’alimentation des poissons, la reproduction artificielle des aliments sur place pour nourrir nos poissons afin que la pisciculture puisse assurer la sécurité alimentaire de la population guinéenne », a expliqué Dr Diaka Sidibé, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

La ministre des Pêches et de l’Economie maritime a souligné, à son tour, que son département et celui dirigé par Dr Diaka Sidibé ont le nécessaire pour arriver aux objectifs de ce nouveau partenariat. “Mon homologue Diaka Sidibé et moi, nous nous sommes rendues compte qu’on avait vraiment besoin de travailler ensemble. On a visité des étangs piscicoles, où on nous a posé de problèmes d’alimentation, de grossissement des poissons. C’était vraiment la principale difficulté partout où on était passées. J’ai dit à Diaka Sidibé qu’elle a un centre de recherche, mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble pour qu’on arrête d’importer l’alimentation qui nous sert à nourrir nos poissons ici en Guinée. Voilà pourquoi on a signé cet accord », a expliqué Charlotte Daffé.

Junior Leno, depuis Labé pour Ledjely.com