Radiation de Pivi et Cie : « Cet acte doit être annulé », selon un avocat du barreau

Les sanctions n’ont pas tardé. Vingt-quatre heures après l’attaque contre la Maison centrale de Coronthie, le colonel Mamadi Doumbouya a pris un certain nombre de sanctions en rapport notamment avec l’exfiltration de Moussa Dadis Camara. Au nombre de ces sanctions, on peut noter la radiation des effectifs de l’armée de trois des quatre détenus qui s’étaient retrouvés dehors. Il s’agit des colonels Claude Pivi, Moussa Tiégboro Camara et Blaise Goumou. Sauf que cette décision ne fait pas l’unanimité. Il y en a notamment qui trouvent qu’elle prématurée et qu’elle ne respecte pas tous les principes.

Me Mohamed 2 Kourouma, avocat inscrit au barreau de Guinée dénonce l’acte pris par le colonel Mamadi Doumbouya. A l’en croire, la radiation d’un militaire répond à une procédure : « pour radier une personne de l’effectif, il y a deux voies. Primo, le militaire peut rédiger une demande de démission au ministre de la défense ou tout autre service jouant ce rôle. Le ministère étudie son dossier et entérine sa démission. L’autre manière avant de radier un militaire est que ce dernier soit poursuivi par une justice militaire pour une infraction d’ordre militaire, soit le vol, le meurtre ou autre. On peut, avant le verdict de la justice, décider de le radier, si son implication est avérée. Mais on ne peut soupçonner une personne et le lendemain la radier ».

En conséquence Me Kourouma invite le président de la Transition à annuler son acte. « Cet acte doit être annulé. Il n’a pas respecté les règles et principes. Cette radiation a été prise en toute illégalité. Ce qui gouverne les libertés demeure la présomption d’innocence. On ne peut pas s’asseoir derrière les quatre murs et radier les gens », insiste-t-il.

Michel Yaradouno