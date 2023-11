Football : StarTimes, diffuseur officiel de la Ligue 1 Guicopres

En prélude au démarrage du championnat national Ligue 1 Guipures qui débutera désormais le 22 novembre prochain, la Ligue guinéenne de football professionnel et l’entreprise Startimes ont scellé un partenariat de diffusion en exclusivité des matchs du championnat en haute définition. Ce jeudi 16 novembre 2023, les deux parties sont revenues sur les objectifs de ce partenariat lors d’un point de presse organisé à cet effet dans un réceptif hôtelier à Conakry. La rencontre a mobilisé les cadres de la LGFP mais aussi les responsables de StarTimes.

Ce partenariat de diffusion des rencontres du championnat national Ligue 1 Guicopres vise à donner plus de visibilité au football guinéen. Cependant, pour être compétitif, selon le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, les clubs ont besoin de ressources humaines compétentes, d’infrastructures mais aussi et surtout de ressources financières. Et c’est justement la raison pour laquelle le CONOR et la LGFP se fixent pour objectif de faire en sorte que les clubs perçoivent le maximum de ressources financières possibles. « Tous les trois, nous sommes partis du principe que notre football a besoin de performances pour se hisser à un niveau de compétitivité appréciable ».

Poursuivant, Lucien Guilao fait remarquer que ce partenariat d’une durée de 10 ans permettra pour la première fois d’instituer les droits TV en Guinée avec une clé de répartition inédite : 84% au bénéfice des clubs et 16% pour la LGFP. Les clubs percevront des droits TV à hauteur de 30.000.000FG par saison les premières années et 60.000.000FG par la suite.

Par ailleurs, martèle-t-il, l’autre particularité de ce partenariat est que la LGFP et STARTIMES, vont créer une chaîne TV essentiellement dédiée au football avec les caractéristiques suivantes :

les revenus générés par cette chaîne seront partagés entre la STARTIMES et la LGFP à raison respectivement de 70% et 30% les premières années, et de 50/50 après amortissement de l’investissement ; Cette chaîne sera gérée par un personnel mixte (LGFP, STARTIMES) ; Pour la première année, la chaîne utilisera les services techniques, d’un ou éventuellement de 2 partenaires médias locaux sur la base d’une convention.

Les matches du championnat national Ligue 1 Guicopres seront donc diffusés sur la nouvelle chaine intitulée Am’mobi(DTT100, DTH727). Un nom dérivé de la contraction des expressions en langues nationales comme : Ambè pour le maninka ; Môbirin en soussou qui signifie ‘’Tous’’.

Pour sa part, le directeur de Startimes Yang Jian rassure que sa structure assurera « une couverture en direct via notre nouvelle chaine Am’mobi(DTT100, DTH727), garantissant une expérience de visionnage en haute définition pour le public guinéen », dit-il. « Notre engagement dans le football guinéen va au-delà de la diffusion. Nous nous engageons à soutenir le développement du sport et de l’industrie télévisuelle en Guinée. Alors que nous inaugurons une nouvelle ère d’excitation footballistique, nous promettons de vous apporter encore plus de contenus passionnants », a soutenu le directeur de StarTimes.

Avec la chaine TV Am’mobi, Startimes compte participer à l’enrichissement du contenu local. Ce qui va consister à offrir une couverture complète et personnalisée des événements sportifs. « Elle mutualise une gestion commerciale partagée entre la Ligue et Startimes pour maximiser les opportunités et le potentiel commercial de cette entreprise », a conclu Mr Yang.

N’Famoussa Siby