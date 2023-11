Environnement : la Délégation de l’UE se mobilise pour l’assainissement de la plage de Rogbane

Dans le cadre de la sensibilisation la population guinéenne et de la lutte contre la pollution de l’environnement et des océans, la Délégation de l’Union européenne a, le samedi dernier, conduit une campagne d’assainissement de la plage de Rogbané, à Taouyah, dans la commune de Ratoma. Outre le personnel de la Délégation, l’initiative a connu la participation de plusieurs personnalités dont les ministres de l’Environnement et de la Pêches, mais aussi le maire de la commune de Ratoma.

L’assainissement et la lutte contre la pollution des mers et des océans en particulier doivent mobiliser tout le monde. C’est le sens du message lancé pour la circonstance par la cheffe de la Délégation de l’Union européenne en Guinée. « Tout le monde doit prendre conscience de la pollution et comment lutter au quotidien contre la pratique qui consiste à jeter les déchets par terre ou dans la mer. On doit chercher des solutions à la gestion des déchets et l’Union européenne est aussi engagée dans ce sens comme avec le projet ‘’Sanita, villes propres’’. Il faut vraiment qu’il y ait un changement de mentalités », prodigue Jolita Pons. Dans l’optique de ce changement qu’elle appelle de ses vœux, elle salue la mobilisation qui a caractérisé la séance de nettoyage de la plage.

Quant à elle, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime appelle à une véritable prise de conscience et à des actions courageuses contre la pollution par les déchets plastiques. Parce que, citant la Fondation Helen Marc Arthur, elle rappelle que ce sont « 100 millions de tonnes plastiques qui sont déversés toutes les minutes dans les océans ». Cette dynamique devant être stoppée, Charlotte Daffé invite à user de la sensibilisation pour convaincre les populations.

Le Directeur national adjoint du tourisme et de l’hôtellerie, lui aussi, a répondu à l’invitation de la Délégation de l’Union européenne. Parce que Moustapha Diallo considère que les acteurs de son département – les touristes notamment – sont les ultimes bénéficiaires de cette initiative.

A rappeler que c’est la deuxième fois que l’Union européenne mène cette activité sensibilisatrice.

Aminata Camara