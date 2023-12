AGL Guinée s’engage pour la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida en organisant une campagne de sensibilisation pour ses collaborateurs

Pour célébrer la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, AGL en Guinée a organisé ce 1er décembre 2023, une campagne de sensibilisation à l’attention de ses collaborateurs. Plus de 400 collaborateurs de l’entreprise ont pris part à cet évènement sous le thème « confier le leadership aux communautés ».

Conscient que la journée du 1er décembre est bien plus qu’une célébration des réalisations mais un appel à l’action pour arrêter la propagation de cette pandémie, AGL en Guinée a organisé cette séance de sensibilisation pour informer ses collaborateurs sur les voies de transmission et les moyens de prévention des IST/VIH/sida.

A travers des sketchs animés par des humoristes et les conseils de Dr Tenin, médecin conseil d’AGL en Guinée, les invités, les messages sur l’abstinence, la fidélité réciproque ou l’utilisation correcte et régulière du préservatif ont été transmis aux participants pour faire libérer leur potentiel de leadership dans la lutte contre le sida.

« S’impliquer dans la lutte contre le VIH/SIDA est notre manière de soutenir les personnes vivant avec la maladie et de rendre hommage aux victimes. Nous comprenons que cette lutte est un défi de longue haleine, c’est pourquoi nous avons organisé une journée de sensibilisation pour nos collaborateurs, les incitant à reconnaître l’existence du VIH/SIDA et à jouer un rôle dans la prévention au sein de leur communauté. », a soutenu Fabjanko KOKAN, Directeur Régional AGL Guinée-Sierra Leone-Libéria.

« Cette journée a été organisée par la Direction Générale d’AGL en Guinée pour sensibiliser, informer et conscientiser les travailleurs contre le sida. La sensibilisation a permis aux participants de comprendre que le sida n’est pas une fatalité et que des gestes et comportements simples existent pour l’éviter. Avec des humouristes, nous avons parlé du test de dépistage volontaire du VIH/sida, de la pratique de l’abstinence, de la fidélité réciproque, l’utilisation régulière du préservatif, de l’utilisation des objets tranchants et piquants neufs », a expliqué Dr Tenin TRAORE, médecin conseil d’AGL en Guinée.

L’engagement d’AGL en Guinée en faveur de la santé et du bien-être des communautés a déjà permis de faire des dons de kits d’hygiène dans les maternités et Centre Médical Communal (CMC) de la capitale, notamment : les maternités d’Ignace Deen, de Donka et Bernard Kouchner, ainsi que les CMC de Coleah, Matam, Ratoma, Matoto.

A Propos d’AGL (Africa Global Logistics) en Guinée

AGL en Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. A travers Conakry Terminal, AGL en Guinée opère le terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec ses 692 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL en Guinée contribue au développement socio-économique de la Guinée à travers ses activités et via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

www.aglgroup.com

Contact presse :

Fodé DIAOUNE – Responsable Communication & RSE – AGL

[email protected] +224 621 08 92 22