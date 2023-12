Boké : l’ANLC à l’offensive pour endiguer la corruption dans les zones minières

Dans le cadre de la célébration, samedi 9 décembre, de la journée mondiale de lutte contre la corruption, les responsables de l’Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance (ANLC-PBG) ont mené hier 8 décembre une campagne de sensibilisation dans la ville minière de Boké sur les risques et les travers de la corruption et des pratiques assimilées

La séance de sensibilisation à la faveur d’une rencontre organisée dans un réceptif hôtelier de Boké. Rencontre qui a connu une forte adhésion des couches socioprofessionnelles de la région et rehaussée notamment par la présence des autorités locales, des forces défense et de sécurité, les partenaires techniques et financiers, des activistes de la société civile et de représentants des sociétés minières installées dans la région. Mme Diallo Gnalen Condé, la directrice de cabinet du gouvernorat de Boké, représentant le Gouverneur de région à la rencontre, dans son discours, admis la pertinence de cette sensibilisation. Dans la mesure où, dit-elle : « La corruption est un fléau qui touche durement notre pays et c’est pourquoi je voudrais féliciter cette agence pour le combat qu’elle mène et réitérer au nom du gouverneur de région notre engagement à vous accompagner dans votre noble et exaltante mission. Car avec l’implication de tout un chacun, nous pouvons mettre fin à toutes formes de corruption au sein de la société guinéenne ».

Pour sa part, la représentante de l’antenne régionale de l’Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance de Boké, a révélé le contexte de la célébration de la journée, cette année. Selon Rouguiatou Diakité, « la journée de cette année est célébrée pour ressortir le lien crucial entre la lutte contre la corruption, la paix, la sécurité et le développement. La bonne gouvernance est le meilleur moyen d’assurer un développement harmonieux dans notre pays. Et nous savons tous que la lutte contre la corruption est une priorité pour le président de la République, Chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement. C’est pourquoi nous vous invitons à participer activement à cette lutte acharnée pour débarrasser la Guinée de ce phénomène ».

L’année dernière, c’est le secteur éducatif qui était au cœur de l’action de sensibilisation de l’ANLC-PBG). Cette fois, a dit Saïkou Amadou Diallo, le secrétaire exécutif de l’Agence, c’est le secteur minier qui est particulièrement ciblé. « La lutte contre la corruption est une responsabilité collective. Je pense que la présence des uns et des autres est une parfaite illustration. On a pris note de vos remarques et préoccupations et je vous garantis que nous sommes résolument engagés afin d’éradiquer cette pratique néfaste qui entrave notre développement. Je termine en remerciant les sociétés minières qui ont fait le déplacement, j’espère qu’ils ont compris que le débat de ce matin n’est nullement dirigé contre eux. Car le secteur minier contribue beaucoup à l’économie nationale » a déclaré le secrétaire exécutif.

“Unir le monde contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité” est le thème autour duquel la journée de lutte contre la corruption est célébrée cette année. Au cours de la première d’hier, placées sous le signe de l’information et de la sensibilisation, plusieurs activités ont été menées pour un changement de comportement, notamment un panel animé par trois experts du secteur minier qui ont expliqué aux participants les différentes formes de corruption et leurs conséquences dans le développement d’un pays. Par ailleurs, les responsables de l’ANLC-PBG ont tenu un point de presse afin d’expliquer les différentes actions et réformes engagées dans le cadre de la lutte contre la corruption en république de Guinée.

Baïlo Bah