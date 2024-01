UNICEF apporte un soutien aux nombreuses familles affectées par l’explosion d’un dépôt d’hydrocarbures à Conakry

Conakry, le 03 janvier 2024 – En collaboration avec le Gouvernement guinéen, l’UNICEF soutient les nombreuses familles affectées par l’explosion d’un dépôt d’hydrocarbures à Conakry, avec une aide d’urgence de 155 000 USD dédiée à la protection et au soutien psychosocial des enfants ainsi qu’à la prévention des maladies hydriques.

La nuit du 17 au 18 décembre 2023 a été marquée par un incendie majeur dans le principal dépôt d’hydrocarbures de la société publique guinéenne de pétrole, dans le quartier de Kaloum à Conakry. Cette tragédie a entraîné des pertes humaines et des blessés.

Au 25 décembre 2023, le bilan se chiffre à 11 075 personnes touchées, comprenant 1 993 enfants de moins de 5 ans et 221 femmes enceintes. On déplore 24 décès, tandis que 420 personnes blessées ont été prises en charge, dont 382 sont maintenant rétablies et 48 demeurent hospitalisées. 40 % des sinistrés rencontrent des difficultés liées à l’accès à l’eau et à l’indisponibilité d’infrastructures sanitaires. 393 points d’eau potable et 744 latrines ne sont actuellement plus fonctionnels.

« Cette tragédie a entraîné des pertes en vies humaines, des blessés et d’importants dégâts matériels, impactant profondément la vie des enfants », exprime Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée. ” En réponse, l’UNICEF a rapidement alloué des fonds d’urgence pour soutenir le Gouvernement guinéen dans la fourniture d’eau potable, la mise en place d’infrastructures d’assainissement et la distribution de kits d’hygiène aux familles touchées. Par ailleurs, l’UNICEF a mobilisé des travailleurs sociaux pour assurer l’accompagnement psychosocial des sinistrés, en mettant un accent particulier sur la prise en charge des enfants non accompagnés et/ou séparés de leurs proches, ainsi que le placement en famille d’accueil des enfants ayant leurs parents hospitalisés.

L’UNICEF apporte son soutien aux familles impactées, en particulier aux enfants et aux femmes, en collaborant avec le gouvernement guinéen par le biais de l’Agence de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH). En apportant une aide d’urgence s’élevant à 155 000 USD, l’UNICEF a :

Assuré la fourniture d’eau potable en installant 4 cuves d’une capacité de 40 m3 et mis en place des infrastructures d’assainissement avec l’installation de 17 toilettes mobiles pour 2 200 personnes sinistrées ;

Fourni des kits d’hygiène comprenant 3 600 morceaux de savon, 1 200 bidons, des sceaux, 450 kilos de HTH (chlore), 900 flacons de Sur’Eau (purificateur d’eau) et 50 kits de lavage des mains à 2 200 personnes. L’UNICEF soutient également la promotion des pratiques familiales essentielles et la communication sur les risques en situation de crise humanitaire en partenariat avec la Croix-Rouge Guinéenne ;

Soutenu la mobilisation de 18 travailleurs sociaux pour l’accompagnement psychosocial des familles sinistrées, en particulier pour prendre en charge 74 enfants non accompagnés et/ou séparés de leurs proches et faciliter le placement en famille d’accueil de 5 enfants ayant leurs parents hospitalisés ;

A fourni un soutien logistique au Gouvernement guinéen pour le transport de matériel de première nécessité et de denrées alimentaires.

L’UNICEF exprime ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et maintien son engagement actif pour appuyer le Gouvernement guinéen et les familles sinistrées, en particulier les enfants et les femmes. L’UNICEF plaide pour que tous les enfants puissent vivre dans un environnement sain et protecteur soulignant que chaque enfant, filles et garçons, doit être protégés en tout temps et en tout lieu.

