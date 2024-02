Infamies de quelques jocrisses : un montage grotesque contre le ministre Mory Condé

Il est indéniable que le CNRD aurait mieux fait de maintenir les restrictions sur les réseaux sociaux, au moins le temps nécessaire pour enseigner à certains utilisateurs les règles élémentaires de fonctionnement.

Posséder un compte ou une page sur les réseaux sociaux ne devrait pas être une invitation à la bêtise. Il est consternant de constater que certains Guinéens se cachent derrière leurs smartphones dans le seul but d’accabler les personnalités publiques de mensonges et de diffamations de toutes sortes. Grâce à l’intelligence artificielle ou à de simples logiciels de retouche photo, il est facile de manipuler la réalité et de la présenter de manière trompeuse.

Le cas du Ministre Mory Condé en est une parfaite illustration. A la veille de la nomination des membres du gouvernement, quelques individus mal intentionnés cherchent à nuire à ce talentueux ministre, brillant dans son domaine, qui a réalisé des prouesses en quelques mois seulement dans le département de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, laissant ainsi une empreinte indélébile.Revenons aux faits. Au lendemain de la dissolution du gouvernement, des individus, encouragés par d’anciens dignitaires, ont prétendu avoir découvert trois (3) millions d’euros dans le bureau du ministre Mory Condé, dans le but de le compromettre. Il s’agit là d’un mensonge monté de toutes pièces. En réalité, c’est son cousin, Hassane, qui l’a contacté via Messenger pour évoquer cette rumeur. Hassane a fait une capture d’écran de la conversation dans le but de plaisanter avec le ministre, qu’il trouvait inquiet à ce moment-là. Cette capture d’écran a été envoyée à sa sœur résidant à l’intérieur du pays, qui aurait récemment perdu son téléphone.Il suffit d’un peu de bon sens pour démêler le vrai du faux. Sur la capture d’écran originale, le ministre Mory Condé discute avec son cousin Hassane, tandis que sur le montage frauduleux, ses détracteurs ont inséré la photo d’une jeune femme dans le seul but de ternir sa réputation.A ceux qui se livrent à de telles manigances sur les réseaux sociaux, sachez que c’est un monde soumis à la loi, où chaque activité laisse des traces. Tout comme un bandit laisse des empreintes sur la chaine de crime, vos actions en ligne sont enregistrées et peuvent vous rattraper tôt ou tard.

Alpha Ousmane Sow