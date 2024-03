8 mars 2024 : UNICEF en Guinée offre des machines à coudre, un forage et des kits hygiéniques aux femmes et filles de Labé

La journée internationale dédiée aux droits des femmes a été célébrée ce vendredi 8 mars 2024 à Labé. Une occasion que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a mis à profit pour faire un don de matériels de couture et de kits hygiéniques aux filles et femmes de Labé. Il s’agit de cinq (5) machines à coudre et leurs accessoires et des serviettes hygiéniques aux femmes détenues à la prison civile de Labé ainsi que 13 autres machines à coudre, des kits hygiéniques et une adduction d’eau forage aux apprenantes et encadreurs du CAEF (Centre d’Autonomisation et d’Entreprenariat des Femmes) de la cité de Karamoko Alpha de Labé.

« Nous inaugurons aujourd’hui, grâce à l’appui financier de l’UNICEF, en collaboration avec le gouvernorat et sous la maitrise d’œuvre de FAPEL, un forage et des latrines. Ces réalisations ne sont pas de simples infrastructures. Elles symbolisent un engagement profond envers l’amélioration des conditions de vie de nos communautés et surtout de 300 jeunes filles du CAEF », a indiqué Hady Camara, chef du bureau de zone par intérim de l’UNICEF à Labé.

Le coût de la réalisation des travaux est de 300 000 000 GNF.

« Nous sommes également fiers d’annoncer la dotation de 13 machines à coudre, 450 serviettes hygiéniques au CAEF, une initiative destinée à renforcer l’autonomisation des jeunes filles. En cette journée du 8 mars, dans le même esprit d’émancipation, cinq machines sont offertes aux femmes de la maison centrale de Labé, leur ouvrant les portes vers l’apprentissage et la pratique de la couture, un métier noble et libérateur », a ajouté Monsieur Camara.

L’UNICEF a réaffirmé son engagement aux côtés des autorités régionales, des partenaires privés et des communautés pour concrétiser les droits des femmes et promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant.

A rappeler que cette journée de la fête internationale des droits des femmes a été célébrée sous le thème « accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et filles en luttant contre la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre ».

Labé, BTD