Africa Global Logistics (AGL) en Guinée offre des EPI et des kits hygiéniques aux filles de l’ENAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers) et du collège château d’eau de Kaloum

Le vendredi, 08 mars 2024, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, célébrée cette année sous le thème « investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », AGL en Guinée a offert aux étudiantes de l’ENAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers) et aux élèves du collège château d’eau de la commune de Kaloum, des EPI (Equipements de protection individuelle) et des kits hygiéniques. Une manière de réaffirmer son engagement en faveur de la sécurité des femmes dans le milieu professionnel et de leur bien-être.

Accompagné d’une délégation de femmes du groupe AGL en Guinée, Monsieur Fabjanko KOKAN, Directeur régional d’AGL Guinée, a procédé à la remise des blouses de travail, des paires de gants et des lunettes aux étudiantes de l’ENAM afin de leur permettre d’apprendre en toute sécurité les métiers de leurs rêves. Il a également remis des cartons de kits hygiéniques aux jeunes filles du Collège Château d’eau de Kaloum, en présence de l’équipe d’encadrement de cette école. Par la suite, il a partagé un repas convivial avec les femmes du Groupe AGL en Guinée.

« Au nom des enseignants de L’ENAM, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour le geste que vous avez fait pour notre établissement. Votre soutien financier et matériel contribue grandement à la formation des jeunes femmes qui aspirent à une carrière professionnelle réussie. Nous sommes honorés de compter AGL parmi nos partenaires engagés pour l’éducation des femmes. Ce geste ne se limite pas à un simple don matériel mais il incarne une vision d’un monde où chaque femme peut réaliser son plein potentiel », a exprimé Christophe KPOGHOMOU, Directeur Général de l’ENAM.

« Nous saluons cette action du groupe AGL en Guinée et exprimons notre profonde reconnaissance pour ce généreux don pour les jeunes filles de notre collège. Ce geste contribue à promouvoir l’égalité des chances pour toutes nos élèves. Nous sommes reconnaissants d’avoir des partenaires comme vous qui vous souciez du bien-être de notre communauté éducative », Confie Abdoulaye DAMBA, principal du Lycée Château d’Eau de Kaloum.

« Ce geste de solidarité envers les femmes de la communauté s’inscrit dans une politique sociétale plus globale de notre entreprise. Les ressources que nous avons mobilisées contribueront à soutenir les projets essentiels, tels que l’autonomisation des femmes, l’accès à l’éducation, la santé maternelle et infantile. Nous encourageons tout un chacun à soutenir ces initiatives, à faire preuve d’empathie envers nos sœurs, mères, filles et amies. Je suis fier de notre équipe et de notre partenariat avec les organisations locales. Ensemble nous pouvons créer un monde plus équitable et inclusif pour tous », a exprimé Fabjanko KOKAN Directeur Pays d’AGL en Guinée.

A propos d’AGL

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, AGL Guinée, à travers Conakry Terminal, est l’opérateur exclusif du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry avec près de 700 collaborateurs répartis entre ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la Guinée dans la région de Boké. AGL Guinée contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités et aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE – Responsable Communication & RSE – AGL Guinée – [email protected] M.+224 621 08 92 22