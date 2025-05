Changement de leadership à l’ABLOGUI : Alpha Diallo passe le flambeau à Baro Condé

Une nouvelle ère s’ouvre à l’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI). Après six années à la tête de cette organisation citoyenne phare du paysage numérique guinéen, Alpha Diallo a passé le relais à Mamoudou Baro Condé, à l’issue d’élections tenues en ligne les 19 et 20 avril derniers. La cérémonie d’installation officielle des nouveaux responsables s’est tenue ce vendredi 16 mai dans un réceptif hôtelier de la capitale, en présence de l’ambassadeur de France en Guinée et de partenaires techniques et financiers, dont l’UNFPA.

Dans un discours teinté d’émotion et de bilan, Alpha Diallo a retracé l’évolution de l’ABLOGUI, passée d’un modeste collectif en 2018 à une structure dotée aujourd’hui de projets majeurs, d’un budget annuel de 30.000 dollars à plus 210 000 dollars aujourd’hui et d’une gouvernance renforcée.

« Nous étions perçus comme des jeunes idéalistes, parfois turbulents. Aujourd’hui, nous sommes reconnus pour notre rigueur, notre intégrité et notre capacité à impacter la société », a-t-il déclaré, soulignant les efforts fournis en matière de lutte contre la désinformation, de promotion des droits numériques et de participation citoyenne.

Le nouveau président, Mamoudou Baro Condé, a salué le travail accompli par son prédécesseur tout en fixant le cap de son mandat de trois ans.

Deux priorités majeures guideront son action : la mise en œuvre rigoureuse du plan stratégique 2025-2028, et la formation d’une nouvelle génération de blogueurs engagés.

« Mon ambition n’est pas de révolutionner, mais de consolider et d’ouvrir les perspectives de l’avenir avec vous », a-t-il affirmé, annonçant un processus de recrutement et de formation inclusive, axé sur la jeunesse guinéenne.

Par ailleurs, l’ABLOGUI s’est dotée d’un manuel de procédures administratives ainsi que d’un plan stratégique triennal, conçu comme une feuille de route pour renforcer l’impact de l’organisation dans un contexte numérique en constante mutation.

Intervenant lors de la cérémonie, l’ambassadeur de France a salué l’engagement de l’association et l’a exhortée à une vigilance accrue face aux enjeux de l’intelligence artificielle et de la guerre informationnelle.

« Vous avez un double devoir de vigilance. L’espace numérique est devenu un terrain de bataille démocratique. Il faut des relais citoyens pour en décrypter les enjeux et accompagner les usages responsables », a déclaré Luc Briard.

Les partenaires techniques, dont l’UNFPA, ont insisté sur le rôle crucial de l’ABLOGUI dans l’accompagnement des jeunes sur les droits, les compétences de vie, et la participation citoyenne dans un environnement numérique en pleine transformation.

«Le digital reste un énorme pont intergénérationnel de prise de responsabilité citoyenne sur tous les thèmes les plus forts. Je pense que le pays au-delà du présent aussi à une perspective d’avenir qui demande qu’il y ait une attention particulière…Du UNFPA, on tient énormément à que l’évolution autour des droits mais aussi des choix, pas seulement sexuels et reproductifs mais aussi en général des compétences de vie, de la jeunesse soient accompagnées par votre travail», a souligné Dr. Francesco Galtieri.

Élu pour un mandat de trois ans, Mamoudou Baro Condé, accompagné de Mamadou Hady Baldé, nouveau secrétaire général, s’engage à poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs et à hisser l’ABLOGUI à un nouveau palier d’innovation, d’inclusion et d’impact social.

N’Famoussa Siby