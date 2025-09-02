Mingo tranche : « Cette voiture est aussi l’un de mes médicaments »

L’humoriste Mingo est sorti de son silence pour répondre à la polémique autour du don d’une voiture que lui a offert le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l’artiste, atteint d’insuffisance rénale, a expliqué pourquoi ce geste a, selon lui, une valeur thérapeutique.

En entamant son message, Mingo a choisi la provocation pour capter l’attention :

« Je suis très fâché contre le général Mamadi Doumbouya. Si le pays est aujourd’hui en retard, c’est à cause de lui. Pourquoi ? Parce qu’il a tardé à venir au pouvoir. S’il l’avait pris plus tôt, la Guinée serait déjà développée ».

Il a ensuite salué le choix du chef de l’Etat d’avoir confié des responsabilités à de jeunes ministres, citant notamment Moussa Moïse Sylla, avant d’exprimer sa reconnaissance :

« Mon général, vous m’avez offert une voiture. Je vous remercie et je vous tire mon chapeau. Que Dieu vous protège, vous et votre pouvoir. Merci au ministre Moussa Moïse ».

Face aux critiques d’une partie de l’opinion, qui estime qu’une évacuation sanitaire à l’étranger aurait été plus utile qu’un véhicule, l’humoriste assume : « Beaucoup de gens sont fâchés parce qu’ils se préoccupent de ma santé. Mais je vous dis que cette voiture est aussi l’un de mes médicaments. Elle me permet d’aller faire ma dialyse sans difficulté. Quand il pleut trop, je ne pouvais pas me rendre à l’hôpital. Et je sais la souffrance de rester sans traitement, en attendant que la pluie cesse… »

Mingo affirme que ce geste vise à améliorer son quotidien en attendant une prise en charge médicale plus conséquente : « Je sais que vous voulez me voir évacué pour des soins appropriés. Je vous rassure : c’est en bonne voie. Mais je ne peux pas tout exposer sur les réseaux sociaux. Nous, les Guinéens, parfois, nous sommes méchants entre nous ».

L’humoriste rappelle que depuis le début de sa maladie, c’est l’Etat qui prend en charge ses soins : « Depuis que je suis tombé malade, c’est le gouvernement qui s’occupe de moi, et non ma famille. Alors, si vous m’aimez vraiment, remercions ce gouvernement et prions pour lui. Demandons-lui pardon ».

Balla Yombouno