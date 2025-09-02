Arrivée en France : le parcours semé d’embûches d’une étudiante guinéenne

Arrivée à Lyon pour ses études, une jeune étudiante guinéenne pensait que sa première expérience en France serait simple : trouver un logement proche de l’université grâce à un membre de sa famille vivant dans une autre ville française. Mais ce qui devait être une aide s’est transformé en une véritable épreuve, révélant les pièges qui attendent parfois les étudiants internationaux.

« Tout semblait organisé. On avait trouvé un studio à 25 minutes de mon université, pour 400 euros par mois, un prix abordable comparé aux loyers habituels », raconte-t-elle. Confiance faite, elle s’est rendue en France un dimanche, hébergée provisoirement par un autre parent, avant de visiter le studio le lundi suivant.

Mais la visite a rapidement pris une tournure inquiétante. Le propriétaire, un Guinéen vivant à Lyon, est venu la récupérer à la gare accompagné d’un ami, et les premières impressions ont été… suspectes. Les conversations décousues, les insultes aux feux de signalisation et les détours interminables à travers Lyon ont éveillé ses soupçons.

Après cinq heures de trajets et d’incertitudes, elle découvre que le studio n’existe pas : il s’agissait en réalité d’une colocation, et non du logement individuel promis. « J’ai essayé de rester calme, mais je me suis dit que je devais faire attention. Ici, en tant qu’étudiante internationale, on ne peut compter sur personne, même parmi nos compatriotes », confie-t-elle.

« Quand on est étudiant ou étudiante internationale, nouvellement arrivé, il faut faire très attention, super attention. Surtout que ceux qui nous font ça, ce sont nos compatriotes. Les Blancs le font, certes, mais moi, je n’ai pas vécu cette expérience. J’ai vécu l’expérience avec des compatriotes guinéens. Qui se permettent, qui ne font preuve d’aucune humilité, d’aucun respect, d’aucun sens de responsabilité », dit-elle.

Heureusement, son parcours s’est finalement éclairé grâce à l’aide d’une Congolaise rencontrée sur place, qui l’a guidée jusqu’à sa véritable destination universitaire. « Cette expérience m’a beaucoup appris : il faut faire preuve de prudence, surtout lorsqu’on est nouveau dans un pays. Même la famille éloignée peut être compliquée à gérer, alors il vaut mieux compter sur les proches directs ou sur de bonnes personnes rencontrées sur place », conclut-elle.

Son récit illustre les défis auxquels sont confrontés les étudiants internationaux en France : la recherche de logement, la méfiance envers certains contacts et la nécessité de persévérance pour surmonter les obstacles. Une leçon de vigilance et de résilience, gravée dans sa mémoire dès les premiers jours sur le sol français.

Siby