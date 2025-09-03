Affaire Singleton : « Nous n’avons rien à craindre » (Me Simankan)

Poursuivi pour homicide involontaire, procès de l’artiste Seydouba Bangoura, alias Singleton, s’est ouvert ce matin devant le Tribunal de Première Instance de Coyah dans une ambiance électrique. L’audience très attendue a mobilisé une foule considérable. Au terme des débats du jour, le tribunal a décidé de renvoyer le dossier au 9 septembre prochain. En attendant, l’artiste reste en détention provisoire, malgré une demande de mise en liberté introduite par ses avocats.

Pour Me Ousmane Simankan, avocat de la défense, ce rejet n’est pas une défaite « Il y a eu une très bonne avancée, puisque la seule journée nous a permis d’entendre notre client et la partie civile. Des demandes ont été posées, certaines ont été rejetées, d’autres ont été admises. Je crois que c’est un sentiment de satisfaction, malgré que notre demande de mise en liberté ne soit pas admise », a-t-il dit.

L’avocat reste optimiste pour la suite de la procédure. « Ce n’est que partie remise, puisque c’est une mesure qui peut être sollicitée à tout moment. On peut encore récidiver, c’est-à-dire reprendre la demande, et espérer qu’elle soit admise par le tribunal. Nous pensons que la semaine prochaine, nous aurons gain de cause et que nous rentrerons avec notre client », a-t-il indiqué.

Alors qu’un nouveau témoin est attendu dans les prochains jours, Me Simankan assure que la défense n’a rien à craindre. « On a dit que c’est un témoin qui aurait vu les faits, mais il y a un constat établi par des autorités compétentes, habilitées par l’État. Je me demande, entre un écrit et un témoignage, qu’est-ce que le tribunal va retenir ? Qu’il fasse comparaître 10 000 témoins, nous n’avons rien à craindre », a-t-il déclaré.

À la sortie de l’audience, Singleton est apparu abattu, mais son avocat relativise « C’est normal. Lorsque vous présentez une demande et que vous espérez qu’elle prospère, il est naturel d’être déçu quand elle est rejetée. Il faut remonter le moral du client, lui dire que ça fait aussi partie du processus judiciaire », a-t-il martelé.

Interrogé sur le pardon accordé par la famille de la victime, Me Simankan a tenu à faire une mise au point « On ne peut pas parler de désistement. Peut-être que le mot a été mal utilisé. Le désistement est différent du pardon. On peut pardonner et demander réparation. On peut pardonner sans rien demander. On peut aussi se désister et quitter complètement la procédure », a-t-il affirmé.

Selon lui, le pardon exprimé par la famille constitue déjà un tournant important « Si vous avez suivi l’audience, vous avez entendu qu’ils ont pardonné et ne demandent rien. C’est déjà un grand pas en faveur de notre client », dit-il.

La défense espère désormais que cette dynamique jouera en faveur de Singleton lors de la prochaine audience, prévue dans une semaine. En attendant, l’artiste reste en détention, dans l’attente d’une éventuelle évolution de son sort.

Thierno Amadou Diallo