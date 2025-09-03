Football : le Hafia se relance dans le tournoi West Africa Champions Cup

Le club de Dixinn a retrouvé le sourire ce mardi au stade M’Balou Mady Diakité Glao de Kankan, lors de la deuxième journée de la West Africa Champions Cup. Le club du président KPC s’est imposé face au LISRC Football Club du Liberia grâce à un penalty transformé par Abdoul Karim Camara à la 33e minute, puis une superbe réalisation d’Alhassane Bangoura à la 80e.

Cette deuxième journée se dispute ce mardi sur la pelouse de Kankan, avec la participation de six clubs africains à cette quatrième édition : le Horoya AC et le Hafia FC (Guinée), le Stade Malien et le Djoliba AC (Mali), Rahimo FC (Burkina Faso) et le LISRC Football Club (Liberia).

Battu lors de son premier match par le Djoliba AC de Bamako, malgré l’entrée en jeu de François Kamano, le vice-champion de Guinée a réagi avec détermination ce matin dans un stade quasi vide. Grâce à des ajustements tactiques, notamment au milieu de terrain, le Hafia a pris le contrôle dès le coup d’envoi. Peu après la demi-heure de jeu, le capitaine du Babata a ouvert le score sur penalty. Malgré quelques velléités offensives des Libériens, Alhassane Bangoura a scellé la victoire à la 80e minute. Score final : 2-0, un succès qui permet au Hafia de se relancer dans la compétition.

La suite du programme prévoit, à 14h, un duel entre le Horoya AC et le champion du Burkina Faso Rahimo FC, suivi dans la soirée du derby malien entre le Stade Malien et le Djoliba AC. Pour rappel, le Stade Malien est le tenant du titre. Ce tournoi sert de préparation pour les clubs engagés aux compétitions africaines, notamment la Ligue des champions et la Coupe de la CAF.

Parmi les têtes d’affiche présentes, on note la participation de François Kamano avec le Hafia FC.

