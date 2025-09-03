Procès Singleton : le frère du défunt dénonce le comportement de l’artiste

L’audience relative au procès de l’artiste chanteur Mohamed Seydouba Bangoura, alias Singleton, se poursuit au tribunal de première instance de Coyah. Après la comparution de l’artiste à la barre, c’est au tour du jeune frère du défunt, Mohamed Traoré, de se présenter pour donner sa version des faits. D’où il a dénoncé le comportement de Singleton.

Interrogé par le juge, Mohamed Traoré, dont la trsitesse se lisait sur le visage, la voix tremblente a expliqué les raisons qui l’ont poussé, lui et sa famille, à poursuivre Singleton en justice.

« Pourquoi nous avons décidé de le poursuivre ? C’est parce qu’après l’accident, Singleton est resté plus de 20 minutes dans son véhicule sans descendre. Pire, il est ensuite parti faire réparer sa voiture dans un garage avant de regagner son domicile comme si de rien n’était. Ce n’est pas à cause des réseaux sociaux que cette affaire a pris cette tournure, mais bien à cause du comportement de l’artiste », a-t-il déploré.

Le juge a ensuite demandé comment le frère du défunt avait su que Singleton était impliqué dans l’accident meurtrier.

Mohamed Traoré a répondu : « C’est l’adjudant Traoré, celui qui a déposé le corps à l’hôpital, qui nous a informés grâce au contact qu’il avait laissé à l’hôpital. Quand une commissaire, Fanta, a tenté de joindre Singleton par téléphone, il a répondu que ce n’était pas lui le responsable, mais l’adjudant Traoré. Mais il a été rapidement recadré par la commissaire Fanta, qui lui a dit : ‘Adjudant Traoré dit que c’est toi qui as causé l’accident.’ C’est ainsi que Singleton a finalement affirmé que ses parents étaient en route pour la maison mortuaire et qu’il n’avait pas le temps de se déplacer ».

Concernant la somme de deux millions de francs guinéens que Singleton aurait versée à la famille du défunt, Mohamed Traoré a précisé que « Lorsque nous avons récupéré le corps et sommes arrivés à notre village, Gbéréyiré, une délégation se présentant comme la famille de Singleton est venue nous remettre une somme de deux millions. J’ai fait le compte rendu à mes frères. Mon frère Lamine m’a alors demandé de rendre l’argent, estimant que le comportement de l’artiste dépassait les limites et que nous devions poursuivre Singleton pour que justice soit faite », a-t-il affirmé.

Sur la question du pardon que Singleton aurait imploré, il a déclaré : « Face à une telle situation, nous ne pouvons qu’accepter le pardon car nous sommes musulmans et croyants. Mais ce que j’ai constaté dans cette affaire, c’est que la vérité n’a pas été dite, et cela ne nous rassure pas. La famille n’a pas d’autre choix que de pardonner, car Singleton ne peut pas ramener notre frère à la vie. Nous devons donc nous en remettre à la volonté de Dieu ».

Concernant la vitesse de la voiture, il a ajouté : « Singleton n’est pas sérieux dans la circulation. Il a pour habitude de rouler à vive allure. Ce n’est pas la première fois que je le constate, et je suis témoin de son comportement. Quand il dit qu’il ne roulait pas vite, ce n’est pas vrai ».

Par ailleurs, le procureur Mohamed Aly Condé a sollicité la comparution de deux témoins pour expliquer les circonstances exactes de l’accident qui a coûté la vie au vieil homme. Une demande que la défense a aussitôt rejetée, tout en sollicitant le passage à la phase des plaidoiries.

