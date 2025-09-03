Coyah : Singleton en larmes face à la justice, implore le pardon de la famille du défunt

Comme annoncé dans notre précédent article, le procès de l’artiste chanteur Singleton, de son vrai nom Mohamed Seydouba Bangoura, s’est ouvert ce mercredi 3 septembre au Tribunal de première instance (TPI) de Coyah. Accusé d’homicide involontaire, le concepteur du morceau « Golo Guèmè » s’est présenté à la barre aux environs de 11h16, vêtu d’un ensemble blanc.

Prenant la parole, le juge Philippe Gonga Mamy a demandé à l’accusé s’il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés. Singleton a répondu par l’affirmative avant de donner sa version des faits.

Ainsi, le juge l’a invité à expliquer les circonstances de l’accident.

« Je me rappelle bien, comme si c’était hier. En arrivant au pont en direction de Forécariah, j’ai vu une moto tomber. En voulant l’esquiver, j’ai entendu un gros bruit sous la voiture. J’étais paniqué parce que c’était une première expérience. Quelques minutes après, des gens sont venus m’aider. Je demande à la famille de me pardonner, je n’ai pas fait exprès. Je demande aussi à la justice et à toute la Guinée de me pardonner », a déclaré l’artiste en larmes.

Interrogé par le juge sur l’assurance de son véhicule, l’artiste a répondu par la négative. À la question de savoir s’il avait porté assistance au défunt ou s’il s’était rendu auprès de sa famille, Singleton a expliqué : « J’étais assis dans la voiture, paniqué. Il a fallu que ma femme prenne le volant pour rentrer à la maison. Ce sont des personnes de bonne volonté qui m’ont aidé à transporter le corps », a-t-il soutenu avant d’ajouter : « J’ai eu peur après l’accident, c’est pourquoi je ne suis pas allé voir la famille pour éviter d’être agressé. Mais j’ai informé ma famille, qui a assisté à l’enterrement ».

L’audience se poursuit avec l’audition des différentes parties.

Aminata Camara