Accueil » Labé : le pont de Ley-Dheppol s’effondre, la circulation coupée sur la RN5
Labé : le pont de Ley-Dheppol s’effondre, la circulation coupée sur la RN5

Par LEDJELY.COM

La circulation sur la Route Nationale N°5 (RN5) est fortement perturbée depuis la soirée de ce mardi, après l’effondrement du pont de Ley-Dheppol, situé à l’entrée de la ville de Labé, dans la sous-préfecture de Garambé.

Cet ouvrage a cédé sous la pression des fortes pluies et des eaux de ruissellement, interrompant brutalement la liaison routière entre Labé, Pita, Dalaba, Mamou et les autres villes de la région.

Dans un communiqué, le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics a confirmé l’effondrement et annoncé la mise en place prochaine d’une déviation afin de garantir la continuité de la circulation.

« Des dispositions sont prises pour assurer une déviation et faciliter le passage des usagers », précise le département, qui appelle également les citoyens à la prudence et à la patience face à ces perturbations.

En attendant la construction d’une solution durable, cet incident met en évidence la fragilité des infrastructures routières face aux pluies diluviennes qui s’abattent ces dernières semaines dans la région de Labé.

