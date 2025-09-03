Tribunal de Coyah : l’artiste Singleton attendu à la barre

Placée sous mandat de dépôt à la prison civile de Coyah depuis le 1er septembre dernier, suite à son implication dans un accident mortel survenu le 28 août sur l’axe Coyah-Forécariah et ayant coûté la vie à un homme d’une soixantaine d’années, l’affaire de l’artiste-chanteur Singleton, de son vrai nom Mohamed Seydouba Bangoura, sera jugée ce mercredi 3 septembre au tribunal de première instance de Coyah pour homicide involontaire, sauf changement de dernière minute.

En attendant l’arrivée de l’accusé au tribunal, un important dispositif sécuritaire, composé notamment de la gendarmerie et de la police, est visible aux alentours de la juridiction.

Dans la salle d’audience, la présence de la famille de Singleton était également remarquée, ainsi que celle de plusieurs de ses amis artistes, dont Doudou Benny et Bras Cassé.

Nous y reviendrons.

Aminata Camara