Tiguidanké Bereté porte haut les couleurs de la Guinée vers Miss Universe 2025

La Guinée s’apprête à briller sur la scène internationale. Du 19 au 31 novembre prochain, Tiguidanké Bereté, Miss Guinée 2024, défendra les couleurs du tricolore national à Miss Universe 2025, prévu à Bangkok, en Thaïlande. Avant son départ, l’ambassadrice de la beauté et de la culture guinéenne a reçu le drapeau national des mains de Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, en présence de Mourana Soumah, Ministre de l’Économie et des Finances en compagnie de Moussa Moïse Sylla, Ministre de la Culture et de l’Artisanat, et de plusieurs membres du Comité d’Organisation Miss Guinée (COOMISGUI).

Prenant la parole, le Ministre de la Culture a salué le soutien constant des autorités au secteur culturel, rappelant que le concours Miss Guinée est aujourd’hui un symbole d’excellence, de beauté et d’élégance féminine. Il a aussi souligné que la participation de Tiguidanké à Miss Universe représente « une opportunité de rayonnement culturel pour la Guinée sur la scène mondiale ».

De son côté, Aminata Diallo, Présidente du COOMISGUI, a dressé le bilan des préparatifs pour la grande finale Miss Guinée 2025, annoncée pour le 13 décembre sur l’esplanade du Palais du Peuple. Elle a également révélé la participation prochaine du pays à deux concours internationaux majeurs : Miss Universe et Miss United Nations, témoignant de la volonté du comité d’élever le niveau de représentation guinéenne à l’échelle mondiale.

Émue et fière, Tiguidanké Bereté a exprimé sa gratitude envers les autorités et présenté son costume national, une création originale mettant en lumière l’artisanat et l’identité culturelle guinéenne. « Porter ce drapeau à Miss Universe, c’est incarner la beauté, la dignité et la richesse de notre culture », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le Ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, a félicité le comité et la Miss pour cette initiative, insistant sur la nécessité de promouvoir une image positive de la Guinée à travers la culture, la jeunesse et le talent.

Remettant solennellement le drapeau à la Miss, Djiba Diakité a salué le professionnalisme du COOMISGUI et réaffirmé la place stratégique de la culture dans la politique nationale de développement, en parfaite cohérence avec la vision du Programme Simandou 2040.

Ainsi, c’est sous les couleurs du rouge, du jaune et du vert que Tiguidanké Bereté s’envolera pour la Thaïlande, avec pour mission de faire rayonner la Guinée et d’incarner l’élégance africaine à Miss Universe 2025.

Balla Yombouno