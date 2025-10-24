Santé : l’hôpital de Boké se dote d’une centrale d’oxygène moderne

Soulagement et fierté étaient au rendez-vous ce jeudi à Boké, où les autorités locales et les habitants ont célébré l’inauguration officielle de la nouvelle centrale d’oxygène du Centre Hospitalier Régional. Une infrastructure vitale qui marque un tournant décisif pour le système de santé de la région. Placée sous la présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, la cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, ainsi que le Ministre Directeur de Cabinet de la Primature. Les cadres administratifs, les autorités locales et les professionnels de santé étaient également mobilisés pour l’occasion.

Dans son allocution, le Ministre de la Santé a salué l’aboutissement d’un projet « moderne et conforme aux normes internationales », insistant sur son importance dans la prise en charge des urgences et des patients en soins intensifs. Selon lui, cette centrale vient « répondre à un besoin vital en oxygène médical » et renforcer durablement les capacités opérationnelles du centre hospitalier.

Le Premier ministre, pour sa part, a rendu hommage au personnel de santé pour son dévouement quotidien, tout en exprimant sa gratitude au Président de la Doumbouya pour « sa politique résolument tournée vers l’amélioration du bien-être des populations », a-t-il indiqué.

Bien plus qu’une simple installation technique, cette centrale d’oxygène symbolise une avancée majeure pour l’accès à des soins de qualité à Boké et dans toute la région. Grâce à cette infrastructure moderne, l’hôpital dispose désormais d’un outil essentiel pour sauver des vies et répondre efficacement aux besoins sanitaires croissants.

Mamadou Bah, depuis Boké