Pour organiser la CAN, pourquoi la Guinée doit commencer par le CHAN ?

La Guinée, engagée dans une dynamique de modernisation et d’ouverture continentale, ambitionne légitimement de présenter sa candidature à l’organisation d’une édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Cet objectif national est porteur d’espoir, de visibilité internationale et de mobilisation générale. Toutefois, au regard des expériences passées, du niveau actuel de nos infrastructures et des exigences normatives de la CAF, il apparaît indispensable d’adopter une stratégie progressive, réaliste et souverainement maîtrisée.

Une stratégie progressive : postuler d’abord pour le CHAN avant la CAN

La Coupe d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) représente aujourd’hui une opportunité stratégique optimale pour la Guinée. Compétition intermédiaire, moins lourde en exigences financières, logistiques et infrastructurelles, le CHAN constitue un passage technique nécessaire vers l’organisation d’une CAN.

Pourquoi le CHAN d’abord ?

Il exige moins de stades, d’hôtels et de capacités logistiques.

Il permet de tester nos capacités d’organisation, de sécurité, de transport et de communication.

Il donne le temps au pays de construire, réhabiliter et mettre progressivement aux normes les infrastructures CAF.

Il renforce la crédibilité internationale de la Guinée en démontrant sa capacité à organiser un tournoi continental avec succès.

Il sert de laboratoire de préparation pour une candidature CAN plus sereine, mieux maîtrisée et plus robuste, même conjointe avec la Sierra Leone et/ou le Liberia au lieu du Mali qui connait des problèmes de sécurité.

Cette démarche démontre une vision politique responsable, fondée sur la progression, l’efficacité et la gestion optimale des ressources nationales.

Tirer les leçons du passé et intégrer les pionniers dans la gouvernance

Les projets antérieurs liés à l’organisation de la CAN ont révélé plusieurs contraintes structurelles caractérisées par :

un manque d’anticipation ;

une absence de coordination entre les acteurs ;

la non-prise en compte des propositions techniques venant des spécialistes ;

des retards dans l’exécution et dans la planification.

Pour éviter la répétition de ces scénarios, il est essentiel que le pays s’appuie sur les pionniers, experts et initiateurs qui ont, depuis plusieurs années, pensé, documenté et proposé des solutions réalistes pour le financement, l’organisation d’événements sportifs en Guinée.

L’intégration des pionniers permettra :

d’assurer la continuité intellectuelle et stratégique ;

de capitaliser sur l’expertise déjà produite ;

de prévenir les erreurs structurelles du passé ;

d’ancrer l’organisation dans une démarche scientifique, culturelle et opérationnelle ;

de fédérer les acteurs sportifs et culturels autour d’une vision nationale unifiée.

Cette approche garantit une gouvernance plus stable, plus inclusive et plus compétente.

Argumentaire politique : une vision nationale responsable et ambitieuse

L’adoption de ce schéma progressif CHAN → CAN traduit une orientation politique moderne, équilibrée et soucieuse de l’excellence.

Un choix responsable

Parce qu’il évite la précipitation, respecte les réalités du terrain et sécurise les ressources publiques.

Un choix ambitieux

Parce qu’il positionne la Guinée dans une trajectoire ascendante : organisation du CHAN, consolidation des infrastructures, puis candidature CAN avec davantage de chances de succès.

Un choix stratégique

Parce qu’il renforce la crédibilité de la Guinée auprès de la CAF, des partenaires techniques et des bailleurs de fonds.

Un choix patriotique

Parce qu’il unifie la jeunesse, mobilise les talents nationaux, et valorise la culture guinéenne comme partie intégrante de notre diplomatie sportive.

Proposition de décision

Nous recommandons officiellement :

La constitution immédiate d’un Comité National de Préparation du CHAN (CNPC), incluant les pionniers et experts ayant travaillé sur les stratégies sportives nationales. La soumission d’un dossier de candidature au CHAN, comme étape préparatoire structurée vers la CAN. La mise en place d’une task-force d’infrastructures, pour prioriser les stades, hôtels, routes et centres techniques nécessaires. L’élaboration d’un plan stratégique intégré Sport–Culture, permettant de faire du CHAN puis de la CAN non seulement un événement sportif, mais aussi un festival culturel de haut niveau. Un mécanisme de suivi-évaluation transparent, garantissant la bonne exécution, la crédibilité internationale et la confiance des partenaires.

Conclusion

La Guinée possède les ressources humaines, la volonté politique et la légitimité sportive pour organiser un tournoi continental. Toutefois, l’ambition doit s’accompagner de méthode.

En adoptant une démarche progressive, en valorisant les acteurs pionniers et en consolidant nos infrastructures, notre pays se donne toutes les chances d’organiser d’abord le CHAN, puis avec succès et honneur, une édition historique de la Coupe d’Afrique des Nations.

La Guinée a l’opportunité de montrer une nouvelle manière d’organiser, une nouvelle manière de planifier, et une nouvelle manière de gagner la confiance du continent.

Merci pour votre attention

El Hadj Thierno Ousmane Ly et Thierno Saïdou Diakité