Victimes de déguerpissement Kaporo-rails et Dimess : 600 titres fonciers remis

La Guinée a franchi, ce 27 novembre 2025, une étape significative dans son processus de réparation des injustices, avec la remise solennelle de 600 premiers titres fonciers individuels aux anciens habitants de Kaporo-Raïls, Kipé II et Dimess, victimes de déguerpissements passés. La cérémonie, présidée par le Premier ministre Amadou Oury Bah en présence de plusieurs membres du gouvernement, s’est tenue sous un chapiteau à Conakry.

Pour les familles concernées, cette journée marque la concrétisation d’un engagement pris au plus haut niveau de l’État. Mamadou Samba Sow, porte-parole des victimes, a salué cette reconnaissance comme la preuve que « l’État de droit peut et doit prévaloir sur l’injustice ».

Il a rappelé que cette remise fait suite à l’attribution d’un titre foncier global de 258 hectares à Wonkifon, dans la préfecture de Coyah, le 14 septembre 2024. Le porte-parole a exprimé la « profonde gratitude » du collectif envers le Président Mamadi Doumbouya, affirmant : « Là où les autres ont fait couler nos larmes, lui a choisi de les essuyer. Il y a désormais un pacte non décrit, qui est le symbole de notre reconnaissance ».

Le collectif attend désormais la poursuite de l’aménagement du site de Wonkifon ainsi que la compensation financière de toutes les personnes affectées.

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mory Condé, a rappelé que cette démarche s’inscrit dans la mise en œuvre des 45 recommandations issues des Assises nationales de 2022, organisées pour recueillir la parole des citoyens sur les injustices subies. « Aujourd’hui, c’est l’une des recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre… à savoir la réparation pour les victimes des déguerpissements de ces trois quartiers de la ville de Conakry », a déclaré le ministre.

Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à rétablir « l’ensemble des 2600 familles victimes intégralement dans leurs droits ». Selon lui, un travail important a été effectué par ses services, et il a instruit de reprendre les appels dès ce vendredi pour finaliser les titres fonciers restants « au plus tard le 2 janvier 2026 ». Le ministre a également remercié les cadres et techniciens, notamment les conservateurs fonciers de Conakry et Kindia, pour leur « diligence ».

De son côté, le Premier ministre Amadou Oury Bah a réaffirmé la détermination de l’État du Renouveau à « aller jusqu’au bout dans la dynamique de réconciliation nationale ».

S’adressant aux victimes, il a reconnu que l’État ne pouvait pas « réparer totalement les dégâts » subis par ceux dont la vie et les familles ont été disloquées. Il a qualifié la remise des titres de « compensation modeste », mais d’un « geste symbolique pour tourner le regard vers le futur » et permettre la reconstruction.

Prochaine étape : la régularisation des dossiers des plus de 2 000 autres familles en attente.

