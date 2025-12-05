Kankan : un violent incendie réduit une concession en cendres à Bordo

Ce vendredi 5 décembre 2025, un incendie d’origine encore inconnue a détruit trois chambres d’une concession du quartier Bordo, dans la commune urbaine de Kankan. Heureusement, aucun blessé n’a été enregistré, mais les pertes matérielles sont importantes.

L’origine du sinistre reste indéterminée. L’un des locataires explique : « Je suis sorti tôt pour aller au travail. Il n’y avait pas d’électricité dans la zone et j’avais moi-même déconnecté le panneau solaire avant de partir. Vers 8h30, des voisins m’ont appelé pour m’informer que ma maison était en feu. Grâce à Dieu et à l’intervention rapide du voisinage, le feu ne s’est pas propagé davantage. Mais trois chambres et tout leur contenu ont été complètement détruits. Je remercie sincèrement tous ceux qui sont venus m’aider. Que Dieu nous protège ».

Tenin Keita, une autre habitante de la concession, confirme l’ampleur des dégâts : « J’étais en ville quand on m’a appelée pour m’informer que le feu avait pris la maison. À mon arrivée, j’ai trouvé que les flammes avaient déjà ravagé presque toute la concession. Grâce aux voisins, certains de nos biens ont pu être sauvés, mais la majeure partie est partie en fumée. Je remercie vivement tous ceux qui nous ont aidés. Tout ce que Dieu fait est voulu, et je prie qu’il nous éloigne de pareils drames ».

Cet incident souligne l’importance de la vigilance et de la solidarité communautaire face aux accidents domestiques. En Haute-Guinée, les incendies sont fréquents, surtout durant la saison sèche. Hier encore, un véhicule transportant du carburant a pris feu sur la route Kankan-Missamana, causant un décès et plusieurs blessés.

Michel Yaradouno