Offres d’emploi : la CBG recrute pour plusieurs postes pour ses sites de Kamsar ou Sangaredi

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Située dans le nord-ouest de la République de Guinée, elle valorise de manière responsable les ressources bauxitiques en vue de satisfaire les attentes de ses clients tout en renforçant sa relation de confiance avec l’État Guinéen, les communautés locales et les autres parties prenantes.

Avec une production nominale de plus de 16 millions de tonnes de bauxite de haute qualité par an, elle se positionne comme un pilier de l’industrie minière.

La structure actionnariale de la CBG se compose de l’État Guinéen (49 %) et de Halco Mining (51 %), un consortium regroupant des entreprises minières internationales parmi les plus respectées de l’industrie. La CBG est également reconnue pour son engagement en matière de développement communautaire et de promotion du contenu local. Elle adhère aux normes les plus strictes en matière de santé, sécurité, et respect des exigences légales, environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI) et de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

L’excellence opérationnelle, le bien-être, l’intégrité et le respect constituent les valeurs fondamentales de l’entreprise.

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 milliards de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans un vaste plan de modernisation de ses infrastructures et une augmentation de sa capacité nominale de production à 18,5 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité essentielle pour diverses industries, la CBG joue un rôle clé dans le progrès de l’humanité.

La Compagnie des bauxites de Guinée (CBG SA) recrute aux postes ci-dessous pour ses sites de Kamsar ou Sangaredi :

Analyste comptable comptes à payer (homme/femme)

Analyste comptable centralisation (homme/femme)

Analyste comptable en gestion des immobilisations (homme/femme)

Analyste comptable Trésorerie (homme/femme)

Analyste Fiscalité (homme/femme)

Techniciens inventaires (hommes/femmes)

Laborantin (homme/femme)

