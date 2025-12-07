Coup d’État militaire ? Situation confuse au Bénin

Le Bénin s’est réveillé ce dimanche 7 décembre 2025 dans une atmosphère de confusion. Alors que le pays était engagé dans le processus électoral en vue de la présidentielle d’avril 2026, un groupe de militaires se présentant comme le Comité militaire pour la Refondation (CMR) affirme avoir renversé le président Patrice Talon et pris le contrôle des principales institutions du pays. La déclaration, diffusée en boucle sur la télévision nationale Bénin TV (avant que le signal ne soit finalement interrompu), marque un tournant majeur dans la stabilité politique du pays.

Dans la vidéo diffusée à l’antenne, le Lieutenant-Colonel Pascal Tigri, présenté comme le chef du CMR, annonce la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution et la mise en place d’une transition sous la direction de son comité. Les putschistes disent agir pour « restaurer l’ordre, la justice et la souveraineté du peuple béninois ».

Cette prise de parole intervient alors que, selon plusieurs sources locales, une tentative de coup d’État aurait débuté à l’aube. Des tirs auraient été entendus près du quartier Guézo, où se situe la résidence du président Patrice Talon, laquelle aurait été la cible d’une attaque menée par des éléments armés.

Ledjely.com