L’épouse d’Issiaga Sylla, capitaine du Syli national, est décédée

La Fédération Guinéenne de Football a appris avec une profonde tristesse le décès de Doussou Keita, épouse de notre capitaine Issiaga Sylla. Le décès est survenu à Tunis des suites d’une courte maladie.

La Fédération Guinéenne de Football se tient à ses côtés en cette période difficile.

Le Président de la Fédération Guinéenne de Football, les Membres du Comité Exécutif, le Secrétaire Général ainsi que le personnel de l’administration, présentent leurs condoléances émues à Issiaga Sylla et à toute la famille du football guinéen.

Le programme des obsèques fera l’objet d’un communiqué ultérieur.

Que l’âme de Doussou Keita repose en paix !

Amen !