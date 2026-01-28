Élections législatives et locales : l’UE exhorte la Guinée à garantir l’inclusivité

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 28 janvier, le chef de la délégation de l’Union européenne en Guinée, Xavier Sticker, a insisté sur l’importance de l’achèvement du processus de transition en Guinée, en mettant l’accent sur l’organisation des élections législatives et locales inclusives.

Selon le diplomate, la tenue de l’élection présidentielle a marqué « un cap important et même déterminant » sur le plan institutionnel, mais il reste « que les autres institutions prévues par la Constitution se mettent en place » pour garantir un État doté de structures légales et légitimes.

« C’est un cap important et même déterminant qui a été franchi avec l’élection présidentielle sur le plan institutionnel. Maintenant, il faut que les autres institutions prévues par la Constitution se mettent en place, que les autres textes prévus par la Constitution se mettent en place », a-t-il lancé.

Puis de poursuivre en soulignant que « l’enjeu, c’est d’avoir un pays avec des institutions fortes, pleinement légales et reconnues. La Constitution organise le fonctionnement des pouvoirs publics et prévoit des mesures innovantes, comme la couverture maladie universelle », a-t-il expliqué.

Xavier Sticker a souligné que la consolidation des institutions est également cruciale pour le développement économique. « Il faut un cadre stable, qui inspire confiance, qui signale aux opérateurs extérieurs que s’ils s’engagent avec du personnel guinéen sur place, les investissements ne seront pas sujets à l’arbitraire, que le personnel guinéen pourra vaquer à ses occupations et faire son travail sans risque pour sa personne, pour son intégrité, pour celle de sa famille. C’est là qu’est la promesse de l’achèvement de la transition. Donc, je crois qu’avec la trajectoire dans laquelle la Guinée s’est engagée, il faut que les dernières étapes soient franchies et qu’elles le soient dès que possible », a-t-il ajouté

L’Union européenne se dit attentive au calendrier électoral annoncé pour février et appelle à ce que les prochaines élections soient ouvertes et inclusives, afin de renforcer la démocratie et la légitimité des institutions guinéennes.

« Nous avons pris connaissance du fait qu’un peu des annonces seraient faites sur le calendrier électoral dans le courant du mois de février et nous sommes dans l’attente de ces nouvelles…Une fois ces étapes franchies, il reste donc encore notamment des élections législatives et des élections locales. L’attente de l’Union Européenne porte sur l’inclusivité des élections à venir, pour qu’il s’agisse cette fois d’élections vraiment ouvertes », a-t-il conclu.

Siby