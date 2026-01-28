Kankan : La mobilisation des ressources au cœur d’un atelier

Dans le cadre du projet « Jeunesse Citoyenne pour une Gouvernance Participative », financé par le Fonds Local de l’Ambassade du Canada et mis en œuvre par l’ONG Leadership Jeune pour la Paix et le Développement (LEJEPAD), plusieurs acteurs issus des services étatiques et de la société civile participent depuis ce mercredi 28 janvier 2026 à un atelier de renforcement de capacités. La salle de réunion de la bibliothèque Lansiné Williams Sassine accueille cette session de deux jours.

Cet atelier réunit à Kankan de jeunes leaders et des acteurs locaux impliqués dans le développement de la préfecture. Au programme : mobilisation des ressources financières, civisme fiscal, analyse budgétaire et plaidoyer citoyen. Le préfet de Kankan a officiellement lancé la rencontre, en présence de plusieurs cadres communaux et préfectoraux.

Le projet, qui s’étendra sur deux ans, vise à outiller les cadres et à développer diverses activités dans la commune urbaine de Kankan. À ce propos, le président de la délégation spéciale de la commune, Arafan Moussa Koulibay, a déclaré : « C’est une aubaine pour la commune urbaine de Kankan. Tout ce qui touche à la mobilisation des ressources constitue un besoin pour toute entité. Cette formation va permettre de discipliner les finances locales, soulager les populations et sécuriser les taxes payées par nos compatriotes afin de satisfaire les besoins primaires comme l’assainissement ou la construction d’infrastructures sociales de base. Quand nos cadres et conseillers seront outillés, cela aidera la commune à mieux répondre aux besoins des citoyens ».

Pour LEJEPAD, ce projet revêt une importance capitale. Des facilitateurs de renom accompagneront la mise en œuvre. Selon Bangaly Camara, directeur exécutif de l’ONG.

« C’est un projet qui vise à impliquer les jeunes dans la gouvernance locale via la mobilisation des ressources. Il favorise la collaboration entre citoyens et autorités communales. Cette formation permettra à chacun de comprendre le civisme fiscal et les méthodes de mobilisation des ressources. Nous voulons que les jeunes s’impliquent activement, en sensibilisant et en promouvant la reddition de comptes, pour assurer la transparence autour de la gouvernance locale. Quand cela est acquis, les ressources seront disponibles », a-t-il expliqué.

Cet atelier comble un vide dans la mobilisation des ressources à Kankan. Selon Nakany Konaté, conseillère communale.

« Nous sommes très heureux de participer à cette formation, car elle nous permettra de mieux répondre aux attentes des citoyens. En tant que nouvelle équipe, nous avons rencontré des difficultés à mobiliser les ressources, principalement à cause d’un manque de formation. Cet atelier vient combler ce vide, et nous nous engageons à faire mieux », a-t-elle indiqué.

Le préfet de Kankan a encouragé les participants à assimiler pleinement les modules de formation. Pour le Colonel Mohamed Niang, le pays doit désormais tirer profit de ses ressources internes.

« Cette formation arrive à point nommé. Le développement se planifie et se programme ; il ne faut pas toujours dépendre de l’aide extérieure. La Guinée dispose de ressources humaines et naturelles abondantes. Il nous appartient de nous battre pour le développement de notre pays. Soyez rigoureux mais aussi flexibles dans la mobilisation des ressources, afin de ne pas compromettre les acquis. Nos partenaires interviendront pour renforcer ce qui existe déjà », a-t-il conclu.

Michel Yaradouno, depuis Kankan