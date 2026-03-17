Crise frontalière : l’armée guinéenne annonce un allègement du dispositif militaire après le sommet de Conakry

Après plusieurs jours de tensions aux frontières, l’accalmie semble se dessiner. À la suite du sommet des chefs d’État de l’Union du fleuve Mano tenu à Conakry, l’armée guinéenne annonce une désescalade progressive, tout en réaffirmant sa détermination à défendre l’intégrité du territoire national.

Dans un communiqué officiel rendu public ce 16 mars 2026, l’État-Major Général des Armées a informé l’opinion nationale et internationale des décisions majeures issues du sommet des chefs d’État de l’Union du fleuve Mano, tenu à Conakry.

Au cœur des résolutions, les dirigeants de la sous-région ont opté pour une sortie de crise par la voie pacifique. Ils ont ainsi convenu « de mettre fin aux différends frontaliers entre les trois États par la voie diplomatique », tout en appelant à « encourager la coopération interétatique pour garantir un climat de sécurité et de confiance entre les peuples voisins liés par l’histoire, la géographie et la culture ».

Dans la foulée, l’armée guinéenne a salué le comportement des citoyens durant cette période sensible. L’État-Major Général des Armées « tient à remercier le peuple de Guinée pour son patriotisme et le calme observé », tout en rendant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité « qui ont fait preuve de proactivité et de maîtrise de soi dans l’accomplissement de leur mission régalienne ».

Malgré cette dynamique d’apaisement, les autorités militaires restent fermes sur la question de la souveraineté nationale. L’État-Major réaffirme, « au nom du Commandant en Chef des Forces Armées Guinéennes et du Ministre de la Défense Nationale, son engagement à défendre fermement chaque portion du territoire national, symbole de notre souveraineté ».

Conséquence directe de cette décrispation diplomatique : un allègement progressif du dispositif militaire déployé le long des frontières. Cette mesure entre en vigueur « à compter du mardi 17 mars 2026 », précise le communiqué.

Toutefois, l’armée appelle à la vigilance. Elle invite la population « à demeurer vigilante et à soutenir les initiatives de paix et de dialogue entre les pays frères de l’Union du fleuve Mano ».

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