Guinée : l’AUF s’engage à appuyer le statut ‘’Etudiants entrepreneurs’’

C’est la salle CAMES de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) qui a servi de cadre à la rencontre entre les représentants des universités publiques et privées et les responsables du Bureau de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Guinée. Rencontre qui portait sur la présentation du projet ‘’Statut étudiant entrepreneur’’ notamment son niveau d’avancement et les attentes de ses initiateurs vis-à-vis des institutions d’enseignement supérieur du pays.

A l’issue de la séance de ce mardi 5 décembre 2023, le ministère de l’Enseignement supérieur devrait lui-même aider à mettre les autres institutions d’enseignement supérieur du pays au même niveau d’information. Parce que l’idée est de faire en sorte que le projet puisse être déployé dans toutes les universités, afin qu’on puisse s’attaquer à la problématique de l’employabilité de ceux qui en sortent. « Ces dernières années, les universités ont formé beaucoup d’étudiants, mais le constat révèle que le problème d’emploi persiste. Voilà d’où est venue l’idée pour l’Agence universitaire de la Francophonie dans notre pays à souscrire à ce projet et le ministère de l’enseignement supérieur qui porte le projet au niveau national et le statut national a été validé. Et de l’autre côté, l’AUF a accompagné le projet sur le plan technique et financier. Nous sommes heureux de constater que très bientôt le premier pôle vie sera déployer à l’université général Lansana Conté de Sonfonia et nous en sommes très satisfait », a indiqué Mamadou Bobo Diallo, responsable du bureau AUF Guinée. Au total, ce sont 8 pole que le ministère de l’Enseignement va déployer dans plusieurs universités de la Guinée. Et le moins qu’on puisse, c’est que les institutions d’enseignement supérieur accueillent plutôt positivement l’initiative.

« Il faut saluer l’idée du statut national de l’étudiant entrepreneur qui est une bonne chose. A Kofi Annan comme dans plusieurs autres universités, nous mettons en avant l’idée d’entreprenariat. L’objectif étant de ne pas former seulement les étudiants mais aussi d’accompagner ces diplômés dans leur projet. C’est pourquoi nous sommes heureux d’être parmi ceux qui ont pris part à cette activité et nous remercions de l’autre côté l’AUF qui nous a invité à prendre part à la présentation du projet. Nous saluons l’avancée de pôle vie dans les universités et nous espérons que le ministère va élargir son projet de pôle vie à l’ensemble des IES en Guinée », a réagi Joseph Youssouf Gomez, Directeur de la maison de l’entreprenariat de l’université de Kofi Annan de Guinée

Quant à elle, Aissatou Djindjin Camara, Directrice du pôle de valorisation de l’innovation de l’entreprenariat à l’université général Lansana Conté de Sonfonia, trouve que la rencontre « a été vraiment fructueuses tant par le contenu qu’on a vu avec les institutions mais aussi avec l’AUF. Les questions ont été axées sur le statut étudiant entrepreneur, le déploiement du statut dans les universités et les possibilités ». A notre niveau, a-t-elle promis, « l’implication va être de taille, vu que l’université de Sonfonia a déjà le pôle vie, qui veut dire que c’est une universités pilote de pôle vie. Donc, nous serons là pour l’avancée, le déploiement et la mise en œuvre du projet statut étudiant entrepreneur ».

Aliou Maci Diallo pour leDjely.com