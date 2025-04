GUECKÉDOU : des enseignants disent « OUI » à la candidature du Général Doumbouya

À Gueckédou, des enseignants se sont fortement mobilisés ce lundi 21 avril 2025 pour manifester leur soutien aux idéaux du général Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation a débuté par un carnaval géant au niveau du lycée-collège Bambo, traversant le centre-ville avant de rallier la maison des jeunes. L’événement s’est tenu en présence du ministre du Travail et de la Fonction publique, des autorités préfectorales et communales, des agents des services de sécurité ainsi que du corps enseignant de la préfecture de Gueckédou.

À la maison des jeunes, le porte-parole des enseignants de Gueckédou a, dans un mémo adressé aux autorités, clairement exprimé leur position en faveur de la candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines échéances électorales. Selon Molou Tenguiano, à la lumière des réformes engagées dans tous les secteurs, notamment dans celui de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, le général mérite la confiance des enseignants de Gueckédou pour être candidat aux élections à venir.

« Au nom des enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire de la préfecture de Gueckédou, nous vous adressons un message de reconnaissance. Conscients des réformes ambitieuses entreprises depuis l’avènement du CNRD, sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya, en tant qu’enseignants fonctionnaires, majoritairement présents dans les zones les plus reculées du pays, nous nous engageons résolument à soutenir et accompagner la mise en œuvre de ces réformes. Les enseignants s’engagent également dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Nous soutenons pleinement la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C’est pourquoi nous souhaitons et proposons sa candidature à la magistrature suprême », a-t-il déclaré.

Dans son discours de circonstance, le directeur préfectoral de l’Éducation de Gueckédou a, pour sa part, salué les acquis du CNRD et de son président.

« Dans le secteur de l’éducation, les réalisations du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya, sont nombreuses. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la construction et la rénovation d’infrastructures scolaires à travers le pays, permettant aux enfants d’apprendre dans des conditions dignes et sûres ; l’amélioration des conditions des enseignants, avec une revalorisation progressive des salaires ; l’intégration à la fonction publique de plus de 10 000 enseignants contractuels ; la formation continue du personnel enseignant ; ainsi que la prise en charge sanitaire de tous les agents de l’État, notamment les enseignants. […] Aujourd’hui, Gueckédou s’exprime avec fierté pour dire haut et fort que ce carnaval n’est pas qu’une fête, mais un acte de reconnaissance du monde éducatif face à des actions concrètes. En retour, nous lui disons aujourd’hui d’une seule voix : nous allons nous faire recenser massivement pour plébisciter la loi fondamentale, afin qu’il soit élu dès le premier tour lors de la prochaine élection présidentielle », a affirmé Mamadou Dian Diallo.

Satisfait de la mobilisation, le ministre du Travail et de la Fonction publique a, à son tour, invité les enseignants à matérialiser leurs engagements en se faisant recenser massivement.

« Si nous voulons la continuité, si nous aimons le général Mamadi Doumbouya, le travail commence maintenant. Il commence par le recensement, et vous, enseignants, avez un rôle central à jouer dans cet exercice. Vous devez montrer l’exemple en allant vous faire recenser, et inciter vos proches à en faire autant. C’est ainsi que nous pourrons donner notre voix au général Mamadi Doumbouya afin qu’il soit élu lors des prochaines élections présidentielles », a exhorté Faya François Bourouno.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, pour ledjely.com