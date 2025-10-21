Présidentielle : Cellou Baldé exhorte Mamadi Doumbouya à se présenter 

Dans une adresse au Président de la Transition, le ministre de la Jeunesse, Cellou Baldé, ancien collaborateur de Cellou Dalein Diallo a livré un message au nom de la jeunesse guinéenne. Entre reconnaissance, engagement et appel à la continuité, son discours traduit la volonté d’une génération décidée à accompagner la transformation du pays sous l’impulsion du Général Mamadi Doumbouya.

« Au nom de la jeunesse guinéenne, je m’adresse à vous avec fierté et détermination », a lancé le ministre, saluant les efforts courageux et visionnaires du Chef de l’État depuis son accession au pouvoir. Pour lui, les réformes engagées traduisent « un engagement ferme pour une Guinée moderne, unie, solidaire et réconciliée ».

Parmi ces réalisations, Cellou Baldé cite le projet Simandou, qu’il qualifie de « levier stratégique incontournable » pour l’emploi et le développement économique. « Plus qu’un projet minier, Simandou 2040 est une chance unique pour la jeunesse guinéenne de participer à l’essor industriel du pays », souligne-t-il.

Le ministre a également mis en avant les centres d’émergence créés à Conakry et dans les régions, qu’il présente comme des « plateformes de formation, d’innovation et de révélation des talents », ainsi que les centres juvéniles d’insertion socio-éducatifs, « véritables espaces de réhabilitation et de réorientation pour les jeunes en difficulté ».

Autre initiative saluée : la construction des maisons de jeunesse modernes, perçues comme « des lieux d’apprentissage, de culture et de leadership » destinés à renforcer l’engagement citoyen et la créativité des jeunes.

Cellou Baldé a également évoqué la politique nationale de la jeunesse et la loi sur le volontariat, deux instruments qui, selon lui, «offrent aux jeunes les moyens d’agir pour leur communauté». Le Conseil national des jeunes, nouvellement créé, «vient renforcer cette dynamique en plaçant la voix de la jeunesse au cœur des politiques publiques».

Le ministre a exhorté le général Doumbouya à poursuivre son œuvre : « Nous exprimons aujourd’hui notre désir collectif que vous soyez candidat le 28 décembre 2025, afin d’assurer la continuité d’une vision qui transforme déjà notre nation ».

Et d’ajouter : « La jeunesse guinéenne est prête à vous soutenir, à se mobiliser et à s’engager pleinement pour bâtir une Guinée forte, solidaire et moderne ».

