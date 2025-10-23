Kouriah : une importante quantité de drogues incinérée sous haute surveillance

Dans sa croisade contre le trafic et la consommation de drogues, le gouvernement guinéen a procédé, ce jeudi 23 octobre, à l’incinération d’une quantité impressionnante de stupéfiants et de substances psychotropes saisies sur l’ensemble du territoire national ces dernières années.

La cérémonie, tenue dans le district de Tabily, relevant de la sous-préfecture de Kouriah (Coyah), a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Bachir Diallo.

Selon les données officielles publiées par le ministère de la Sécurité, ces opérations ont permis de saisir et de détruire :

5 tonnes 653 kilogrammes de cannabis ;

3 tonnes 824 kilogrammes de cocaïne ;

371,135 kilogrammes de khats ;

16 kilogrammes 729 grammes de kush ;

194 grammes d’amphétamines.

Face à la presse, le ministre de la Sécurité a tenu à envoyer un message clair aux réseaux criminels.

« La Guinée ne sera jamais un refuge, ni un corridor, encore moins une plaque tournante du trafic de drogue », a-t-il martelé.

Le Général Bachir Diallo a également dénoncé les ravages de la drogue sur la jeunesse et la société.

« La drogue est un poison silencieux. Elle détruit les consciences, brise les familles, anéantit l’avenir des jeunes et affaiblit les États. Elle alimente le crime, la corruption, la délinquance et le terrorisme », a-t-il affirmé.

Réaffirmant la détermination du Comité national de lutte contre la drogue (CNLD), le ministre a promis une traque sans relâche des trafiquants.

« Il n’y aura ni impunité, ni tolérance, ni complaisance. Les trafiquants seront traqués, arrêtés et traduits devant la justice », a-t-il promis.

Cette opération d’incinération, symbole fort de la politique de fermeté du gouvernement, s’inscrit dans la volonté de faire de la Guinée un pays zéro tolérance face au narcotrafic.

Balla Yombouno