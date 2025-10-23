Affaire des vlogeurs : entre relaxe et condamnation, le tribunal de Kaloum tranche

Le tribunal correctionnel de Kaloum a rendu, ce jeudi 23 octobre 2025, son verdict très attendu dans l’affaire opposant le ministère public à plusieurs vlogeurs guinéens accusés d’injures, de menaces et de diffamation sur les réseaux sociaux.

Parmi les mis en cause figuraient David Dadis Bangoura, Mariama Ciré Camara, alias MC, et Mariame Youla.

Selon les faits, David Dadis Bangoura, détenu depuis le 3 octobre, était poursuivi par la célèbre vlogueuse MC pour injures et menaces par le biais d’un système informatique. Ironie du sort, MC elle-même, incarcérée à la maison centrale de Conakry, faisait face à une plainte d’Alkhaly Camara, alias Laily, pour diffamation et atteinte à l’honneur via les réseaux sociaux.

De son côté, Mariame Youla, qui comparaissait librement, était poursuivie par une Guinéenne résidant en Europe, Mariame Camara, pour des faits similaires d’injures et de menaces.

À l’issue du délibéré, le tribunal a relaxé David Dadis Bangoura et Mariama Ciré Camara (MC), estimant que les infractions reprochées n’étaient pas constituées.

En revanche, Mariame Youla n’a pas eu la même chance. Déclarée coupable des faits mis à sa charge, elle a été condamnée à un an de prison, dont neuf mois assortis de sursis, et devra verser 30 millions de francs guinéens de dommages et intérêts à la plaignante.

Un mandat de dépôt a été décerné contre elle à l’audience.

Cette affaire, très suivie sur les réseaux sociaux, illustre une nouvelle fois les dérives de la communication en ligne et la nécessité d’un usage responsable des plateformes numériques.

Balla Yombouno