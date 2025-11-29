Kissidougou : la Directrice générale des Impôts mobilise femmes, leaders religieux et jeunes pour l’ouverture de la campagne en faveur du président Mamadi Doumbouya

Pour la Directrice générale des impôts, la campagne électorale pour la présidentielle du 28 décembre, s’est ouverte à Kissidougou avec une série d’activités menées par Fatoumata Foula Diallo, native de la préfecture. Pour cette première journée du vendredi 28 novembre, elle a placé ses actions sous le signe de la foi, de la solidarité et de la mobilisation en faveur du général Mamadi Doumbouya.

Accueillie dès son arrivée par une foule nombreuse, Mme Diallo a exprimé son émotion de revenir dans sa ville natale. « Kissidougou reste pour moi un lieu de vérité et de responsabilité. C’est ici que tout a commencé, et c’est ici que je mesure la confiance que vous accordez à notre engagement commun », a-t-elle déclaré devant ses sympathisants.

Rencontres avec les femmes : “Votre voix compte”

Au cours de la matinée, la Directrice générale des Impôts a rencontré plusieurs groupements de femmes de Kissidougou. Ces échanges ont porté sur leur rôle dans la stabilité sociale, le développement local et la mobilisation citoyenne durant la campagne.

« Les femmes de Kissidougou ont toujours été la colonne vertébrale de notre communauté. Votre voix compte, et votre choix pèsera dans l’avenir que nous voulons bâtir », a souligné Mme Diallo, appelant les électrices à soutenir le candidat de la Génération de la modernité et le développement (GMD).

Prières et bénédictions : une journée placée sous la spiritualité

Dans la continuité de ces échanges, une grande journée de prières a été organisée. Une lecture du Saint Coran à la grande mosquée située au quartier Sogbè, a été suivie d’une messe à l’Église protestante évangélique de Douninkono. Ces moments de recueillement étaient dédiés à la paix nationale et à une campagne apaisée.

Selon Mme Diallo, cette démarche visait à invoquer « la cohésion, la sérénité et la bénédiction divine pour que notre pays avance avec un esprit de paix et de responsabilité ». Elle a également demandé des prières « pour que le candidat Mamadi Doumbouya soit guidé et accompagné dans cette mission nationale ».

Mobilisation des jeunes : un tournoi sous le signe du rassemblement

La journée s’est poursuivie avec une rencontre entre la délégation, des jeunes leaders et des acteurs associatifs. En point d’orgue, la finale du tournoi de football doté du trophée “Général Mamadi Doumbouya” a eu lieu au stade préfectoral.

Ce rendez-vous sportif, présenté comme un espace de fraternité et d’unité, a réuni des centaines de jeunes autour d’un esprit de compétition et d’engagement citoyen.

Mme Diallo a rappelé que « la jeunesse demeure l’énergie qui porte notre pays. Se mobiliser pour cette campagne, c’est aussi choisir la stabilité et l’avenir ».